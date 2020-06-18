В Харькове охранники зверски избили парня: момент попал на видео

В Харькове охранники сломали парню нос в парке
В Харькове в саду имени Шевченко произошел вопиющий случай. Там охранники жестоко избили молодого парня за то, что он прошелся по краю фонтана. Сотрудникам охранной фирмы это очень не понравился, они завели молодого человека в помещение и там нанесли ему удары. В результате у парня сломан нос и он оказался в больнице.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Судя по следующему видео становится понятно, что парня из помещения не выпускали, один из охранников держал дверь.
В Харькове жестко избили парня (видео: facebook.com/watch/kharkiv1654)
В комментариях к этому видео в соцсети украинцы отметили, что непонятно, с чего эта история начиналась.
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Автор: Людмила Жукова