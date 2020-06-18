В Харькове охранники зверски избили парня: момент попал на видео

В Харькове произошел скандал с охранниками в парке (коллаж РБК-Украина)

В Харькове охранники сломали парню нос в парке

В Харькове в саду имени Шевченко произошел вопиющий случай. Там охранники жестоко избили молодого парня за то, что он прошелся по краю фонтана. Сотрудникам охранной фирмы это очень не понравился, они завели молодого человека в помещение и там нанесли ему удары. В результате у парня сломан нос и он оказался в больнице.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Судя по следующему видео становится понятно, что парня из помещения не выпускали, один из охранников держал дверь.

В Харькове жестко избили парня (видео: facebook.com/watch/kharkiv1654)

В комментариях к этому видео в соцсети украинцы отметили, что непонятно, с чего эта история начиналась.

Начало видео где? Ну, там где хлопец начал быковать, на охрану кидаться и вести себя неадекватно.... Конечно, может этого и не было, но уже реально задолбали такие видео-половинки, где вообще ничего не ясно...

А где видео до? Нужно все показать, как гулял и что делал получивший, видео однобоко.

Держать телефон и снимать видео, в место того, чтобы вызвать полицию, у тут же горланить вызывайте полицию! Да, это конечно капец конкретный с людей технологии сделали умственно отсталыми.

Как мы ранее сообщали, в Киеве полиция избила аспиранта КНУ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова