У Харкові сталася масова бійка в метро через маски (відео)

У Харкові в метро сталася масова бійка між пасажирами і працівниками підземки через відмову одного з чоловіків одягнути маску, як того вимагають карантинні правила.

Інцидент зняли на відео очевидці, після чого ролик пішов у мережу.

Бійка у вагоні виникла, коли поїзд слідував від станції "Холодна гора" у бік станції "Південний вокзал". Про це повідомили на Telegram-каналі "Труха".

Зазначається, що пасажирові без маски зробили зауваження, на що пішла досить агресивна реакція. Чоловік у грубій формі відмовився одягати засіб захисту і накинувся з кулаками на двох працівників метрополітену, а пізніше і на інших людей.

Деякі пасажири намагалися розборонити забіяк, інші ж приєдналися до з'ясування стосунків, штовхалися і завдавали ударів руками та ногами.

Одна з пасажирок - жінка також без маски - вступилася за бешкетника і почала "читати лекцію" про те, що вірусу не потрібно боятися. Також вона наполягала, що ніхто не має права вказувати громадянам, що робити.

Відео можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

Інцидент викликав у мережі гарячі обговорення та масу коментарів. Юзери нагадують про те, що через непросту епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні знову можуть закрити громадський транспорт, а це відіб'ється на всіх.

У Харкові в метро сталася бійка через маски (Фото: скрін коментарів facebook.com/kharkivbrutal)

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові вирішили посилити карантин через зростання хворих COVID-19.

Додамо також, що нещодавно з'явилося фото про те, як кияни дотримуються карантин в метро - одна з пасажирок змайструвала собі маску з лопуха.