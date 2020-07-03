В Харькове произошла массовая драка в метро из-за масок (видео)

В Харькове в метро произошла массовая драка между пассажирами и сотрудниками подземки по причине отказа одного из мужчин одеть маску, как того требуют карантинные правила.

Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего ролик ушел в сеть.

Потасовка в вагоне возникла, когда поезд следовал от станции "Холодная гора" в сторону станции "Южный вокзал". Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха".

Отмечается, что пассажиру без маски сделали замечание, на что последовала довольно агрессивная реакция. Мужчина в грубой форме отказался одевать средство защиты и накинулся с кулаками на двух работников метрополитена, а позже и на других людей.

Некоторые пассажиры пытались разнять дерущихся, другие же присоединились к выяснению отношений, толкаясь и нанося удары руками и ногами.

Одна из пассажирок - женщина также без маски - заступилась за дебошира и начала "читать лекцию" о том, что вируса не нужно бояться. Также она настаивала, что никто не имеет право указывать гражданам, что делать.

Видео можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

Инцидент вызвал в сети горячие обсуждения и массу комментариев. Юзеры напоминают о том, что из-за непростой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине снова могут закрыть общественный транспорт, а это отразится на всех.

В Харькове в метро произошла драка из-за масок (Фото: скрин комментариев facebook.com/kharkivbrutal)

Ранее сообщалось, что сегодня в Харькове решили ужесточить карантин из-за роста больных COVID-19.

Добавим также, что недавно появилось фото о том, как киевляне соблюдают карантин в метро - одна из пассажирок смастерила себе маску из лопуха.