У Харкові у сосисці в тісті виявили живу начинку (відео)

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Відео розмістили в соцмережі

В одному з кіосків міста Харкова дівчині продали сосиску в тісті з живою начинкою. Як виявилося, в їжі були опариші. Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" у Facebook і опублікували відео з неякісною їжею.

"В "Кулиничах" продали дівчині сосиску в тісті, в якій знаходилися опариші", - йдеться у підписі до відео.

Відео: Сосиска в тісті (facebook.com/kharkiv1654)

Цікаво, що в коментарях не всі користувачі повірили дівчині, деякі засумнівалися в правдивості відео.

"Я, звичайно, нікого не виправдовую і не засуджую, але! Просто цікаво! Навіщо дівчина разламывала булочку? Щоб подивитися сосиску? Навіщо?

Я ніколи такого не роблю (можливо даремно), поїдаю, не заглядаючи всередину просто так! Тільки у випадку, якщо запах не подобається...", - написала Наталі Глущенко.

"Нормально - білок. Я в дитинстві випадково гречку з молоком і жучками з'їв. Бабуся називала шашіль. Але не в цьому суть. Їли кашу разом з братом, він побачив плаваючих жуков в молоці і не став їсти. Так як я завжди їв швидко, то мені вже було пізно. Зі словами це все м'ясо доїв останню ложку каші...", - відреагував Олексій Харланов.

"Вкидання конкурентів? Якщо ні, то бігом в контролюючі органи з чеком і булкою, експертиза санстанції все розставить на місця", - прокоментував Максим Ольховик.

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

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