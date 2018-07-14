В Харькове в сосиске в тесте обнаружили живую начинку (видео)

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Видео разместили в соцсети

В одном из киосков города Харькова девушке продали сосиску в тесте с живой начинкой. Как оказалось, в еде были опарыши. Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook и опубликовали видео с некачественной пищей.

"В "Кулиничах" продали девушке сосиску в тесте, в которой находились опарыши", - говорится в подписи к видео.

Видео: Сосиска в тесте (facebook.com/kharkiv1654)

Интересно, что в комментариях не все пользователи поверили девушке, некоторые усомнились в правдивости видео.

"Я конечно никого не оправдываю и не осуждаю, но! Просто интересно! Зачем девушка разламывала булочку? Чтобы посмотреть сосиску? Зачем?

Я никогда такого не делаю (возможно зря), покупаю и ем, не заглядывая внутрь просто так! Только в случае, если запах не нравится..", - написала Натали Глущенко.

"Нормально - белок. Я в детстве случайно гречку с молоком и жучками съел. Бабушка называла шашель. Но не в этом суть. Кушали кашу вместе с братом, он увидел плавающих жуков в молоке и не стал есть. Так как я ел всегда быстро, то мне уже было поздно. Со словами это все мясо доел последнюю ложку каши...", - отреагировал Алексей Харланов.

"Вброс конкурентов? Если нет, то бегом в контролирующие органы с чеком и булкой, экспертиза санстанции все расставит на места", - прокомментировал Максим Ольховик.

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

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