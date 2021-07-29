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Під Харковом виявили зґвалтовану і вбиту 6-річну дівчинку: мучителем виявився 13-річний підліток

Автор: Людмила Жукова

Поліція встановила вбивцю, який винен у смерті 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області. Ним виявився 13-річний підліток, який знущався над тваринами.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як виявилося, мучитель маленької дівчинки жив по сусідству. Його звинувачують у вбивстві та згвалтуванні дівчинки.

"Це 13-річний хлопець, який живе з мамою по сусідству... Для встановлення всіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання до суду про дозвіл на допит хлопця і приміщенні його в приймач-розподільник для дітей Головного управління Національної поліції в Харківській області.

6-річна дівчинка знайдена мертвою

Коли зникла дитина

Мама повідомила про зникнення дівчинки 28 липня. За її словами, донька вийшла о 6 годині вечора погуляти у двір, останній раз її бачили з сусідським хлопчиком. Більше вона додому не повернулася. На пошуки дитини кинулася бригада поліції з кінологами. Тіло неповнолітньої з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків смт Старий Салтів. На тілі малятка були садна, також діагностована травма голови.

Тривають слідчі дії. Для встановлення всіх обставин події поліцейські запросили матір підлітка. У зв'язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання до суду про дозвіл на допит хлопця та поміщення його в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Як ми писали раніше, в Чернігові масажистку підозрюють у вбивстві жінки.

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