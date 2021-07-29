Под Харьковом обнаружили изнасилованной и убитой 6-летнюю девочку: мучителем оказался 13-летний подросток

Как оказалось, мучитель маленькой девочки жил по соседству. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве девочки.

"Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству... Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

6-летняя девочка найдена мертвой

Когда исчез ребенок

Мама сообщила об исчезновении девочки 28 июля. По ее словам, дочка вышла в 6 часов вечера погулять во двор, последний раз ее видели с соседским мальчиком. Больше она домой не вернулась. На поиски ребенка бросилась бригада полиции с кинологами. Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов пгт Старый Салтов. На теле малышки были ссадины, также диагностирована травма головы.

Продолжаются следственные действия. Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать подростка. В связи с несовершеннолетним возрастом злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.