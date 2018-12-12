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Харківський полісмен втік в РФ після грандіозного фіаско

STYLERЖиття    12.12.2018 - 11:12
Харківський полісмен втік в РФ після грандіозного фіаско
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік вирішив "підзаробити" на власному сусіді

Харківського правоохоронця підловили на незаконному "заробітоку", після чого він вирішив втекти в Російську Федерацію. Про це повідомив правоохоронець Євген Жуков, більш відомий як "Позивний Маршал" на своїй сторінці в Facebook.

"Спасибі МВС РФ. Всіх злочинців, бандитів, хабарників і здирників забирайте собі. Такий природний відбір мені подобається. Прийшов патруль, був задокументований за перевищення повноважень (вимагання і хабар), до суду втік до РФ", - сказав він.

Харківський полісмен втік в РФ після грандіозного фіаско

Фото: поліцейський втік до РФ (facebook.com/позивний Маршал)

Як уточнили в прокуратурі Харківської області, чоловік вирішив "підзаробити" на власному сусіді. Зокрема, у чоловіка було авто-двійник. За це горе-полісмен вимагав тисячу доларів "відступних".

Харківський полісмен втік в РФ після грандіозного фіаско

Скріншот поста (facebook.com/позивний Маршал)

Однак після того, як він з подільником отримали кошти, транспорт віддавати не поспішали. В результаті, господар машини знайшов її повністю розібрану. Після цього екс-полісмен вирішив втекти до Росії.

Нагадаємо, Харків затримали 38-річного місцевого жителя за підозрою у викраденні двох громадян Марокко і здирництві.

Як повідомлялося раніше, у Харківській області СБУ попередила замовне вбивство фермера. Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель області підшукує в кримінальному середовищі виконавців для викрадення одного з місцевих виробників сільськогосподарської продукції.

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