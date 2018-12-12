Харьковский полисмен сбежал в РФ после грандиозного фиаско

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина решил "подзаработать" на собственном соседе

Харьковского правоохранителя подловили на незаконном "заработке", после чего он решил сбежать в Российскую Федерацию. Об этом сообщил правоохранитель Евгений Жуков, более известный как "Позывной Маршал" на своей странице в Facebook.

"Спасибо МВД РФ. Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится. Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ", - сказал он.

Фото: полицейский сбежал в РФ (facebook.com/позывной Маршал)

Как уточнили в прокуратуре Харьковской области, мужчина решил "подзаработать" на собственном соседе. В частности, у мужчины было авто-двойник. За это горе-полисмен потребовал тысячу долларов "отступных".

Скриншот поста (facebook.com/позывной Маршал)

Однако после того, как он с подельником получили средства, транспорт отдавать не спешили. В результате, хозяин машины нашел ее полностью разобранную. После этого экс-полисмен решил сбежать в Россию.

Напомним, в Харькове задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в похищении двух граждан Марокко и вымогательстве.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области СБУ предотвратила заказное убийство фермера. Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель области подыскивает в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции.