Для всіх хейтерів: солістка KAZKA здивувала фанатів пікантними танцями

Олександра Зарицька продемонструвала гарячий танець в одній білизні
Солістка української групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала своїх шанувальників гарячим танцем в одній спідній білизні. Як пояснила співачка, відео вона присвятила всім хейтерам в мережі.
Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram веселе відео, на якому вона перед камерою танцює. З одягу на артистці тільки чорні трусики та коротка і вільна футболка.
В такому незвичайному вигляді Зарицька влаштувала танці на своєму балконі та продемонструвала шанувальникам свої пишні форми.
"Настрій: танцювати для всіх хейтерів. П. С. скоро прем'єра нового треку! Ось і святкуємо", - пояснила Олександра Зарицька такі пікантні танці.
Фанати артистки відреагували на її незвичайний образ і засипали її компліментами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що солістка KAZKA чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.
А також ми розповідали про те, що солістка KAZKA Олександра Зарицька натякнула на розставання з коханим.
Автор: Анна Шиканова