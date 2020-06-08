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Для всіх хейтерів: солістка KAZKA здивувала фанатів пікантними танцями

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Олександра Зарицька продемонструвала гарячий танець в одній білизні

Солістка української групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала своїх шанувальників гарячим танцем в одній спідній білизні. Як пояснила співачка, відео вона присвятила всім хейтерам в мережі.

Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram веселе відео, на якому вона перед камерою танцює. З одягу на артистці тільки чорні трусики та коротка і вільна футболка.

В такому незвичайному вигляді Зарицька влаштувала танці на своєму балконі та продемонструвала шанувальникам свої пишні форми.

"Настрій: танцювати для всіх хейтерів. П. С. скоро прем'єра нового треку! Ось і святкуємо", - пояснила Олександра Зарицька такі пікантні танці.

Фанати артистки відреагували на її незвичайний образ і засипали її компліментами.

  • Заряджена позитивом на весь день, спасибі!
  • Хейтери просто невдахи та заздрісники. Саша, танцюй нам на радість. Ти крута, прорив нового покоління і просто фантастична особистість.
  • Надихаєш! Іноді просто потрібно запалити в танці! Спасибі, дивна та чудова, талановита!
  • Еммм, як несподівано і приємно!
  • Дикі танці!
  • Оу, новий трек, приголомшлива новина! Чекаємо!
  • Запальничка!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що солістка KAZKA чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.

А також ми розповідали про те, що солістка KAZKA Олександра Зарицька натякнула на розставання з коханим.

Автор: Анна Шиканова

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