Для всех хейтеров: солистка KAZKA удивила фанатов пикантными танцами

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила своих поклонников горячим танцем в одном нижнем белье. Как объяснила певица, видео она посвятила всем хейтерам в сети.

Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram забавное видео, на котором она перед камерой зажигательно танцует. Из одежды на артистке только черные трусики и короткая и свободная футболка.

В таком необычном виде Зарицкая устроила танцы на своем балконе и продемонстрировала поклонникам свои пышные формы.

"Настроение: танцевать для всех хейтеров. П.С. скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", - объяснила Александра Зарицкая такие пикантные танцы.

Фанаты артистки отреагировали на ее необычный образ и засыпали ее комплиментами.

Позитивом заряжена на весь день, спасибо!

Хейтеры просто неудачники и завистники. Саша, танцуй нам на радость. Ты крутая, прорыв нового поколения и просто фантастическая личность.

Вдохновляешь! Иногда просто нужно зажечь в танце! Спасибо, удивительная и восхитительная, талантливая!

Эммм, как неожиданно и приятно!

Дикие танцы!

Оу, новый трек, потрясающая новость! Ждем!

Зажигалка!

Напомним, ранее мы писали о том, что солистка KAZKA честно рассекретила вес и поделилась методами похудения.

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