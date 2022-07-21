Ця хитрість допоможе захистити будинок від злодіїв, коли ви відсутні

Звичайно, ви завжди можете попросити свого сусіда або когось із близьких час від часу приходити та наглядати за будинком. На жаль, ніхто не застрахований від неприємних сюрпризів.

Як захистити будинок

Перед поїздкою за кордон, щоб відлякати злодіїв, важливо спонукати їх повірити, що будинок не порожній. Коли будинок повністю закритий з усіх боків, це свідчить про те, що нікого немає.

Перш ніж поїхати, не закривайте всі віконні штори. Залиште кілька, щоб відвернути увагу і змусити злодіїв засумніватися: тоді вони впадуть у відчай, думаючи, що в будинку є хоча б одна людина. Так само залиште одну або дві запалені лампочки.

Симулюючи вашу присутність і створюючи враження, що будинок зайнятий, це найкращий спосіб утримати злодіїв від проникнення в нього. Можливо, ви не знаєте, але існують ще "телевізійні симулятори": це досить економічні світлодіодні проектори, які видають світлові шоу.

З іншого боку, перед від’їздом обов’язково зачиніть усі двері. Якщо у вас є автоматичні двері гаража, подумайте про те, щоб від’єднати електронний механізм відкривання дверей і замість цього встановити навісний замок. Як бонус, розумні замки можуть допомогти вам дистанційно контролювати вхід у ваш будинок.

Що не можна постити у соцмережах

Коли людина публікує місцезнаходження у Facebook чи Instagram, вона ніколи не думає про наслідки.

Щоб уникнути будь-якої небезпеки та утриматися від злодіїв, принаймні намагайтеся нічого не публікувати у своїх соціальних мережах, поки не повернетеся додому.

Крім того, завжди корисно повідомити сусіда, якому ви довіряєте, що вас немає. Люб’язно попросіть його стежити за вашим будинком і залиште йому свої координати.