Эта хитрость поможет защитить дом от воров, когда вы отсутствуете

Конечно, вы всегда можете попросить своего соседа или кого-то из близких время от времени приходить и присматривать за домом. К сожалению, никто не застрахован от неприятных сюрпризов.

Как защитить дом

Перед поездкой за границу, чтобы отпугнуть воров, важно побуждать их поверить, что дом не пустой. Когда дом полностью закрыт со всех сторон, это свидетельствует о том, что никого нет.

Прежде чем уехать, не закрывайте все оконные шторы. Оставьте несколько, чтобы отвлечь внимание и заставить воров усомниться: тогда они впадут в отчаяние, думая, что в доме есть хотя бы один человек. Так же оставьте одну или две зажженные лампочки.

Симулируя ваше присутствие и создавая впечатление, что дом занят, это лучший способ удержать воров от проникновения в него. Возможно, вы не знаете, но существуют еще "телевизионные симуляторы": это довольно экономичные светодиодные проекторы, которые выдают световые шоу.

С другой стороны, перед отъездом обязательно закройте все двери. Если у вас есть автоматические двери гаража, подумайте о том, чтобы отсоединить электронный механизм открывания двери и вместо этого установить навесной замок. В качестве бонуса умные замки могут помочь вам дистанционно контролировать вход в ваш дом.

Что нельзя поститься в соцсетях

Когда человек публикует местоположение в Facebook или Instagram, он никогда не думает о последствиях.

Чтобы избежать какой-либо опасности и воздержаться от воров, по крайней мере старайтесь ничего не публиковать в своих социальных сетях, пока не вернетесь домой.

Кроме того, всегда полезно сообщить соседу, которому вы доверяете, что вас нет. Любезно попросите его следить за вашим домом и оставьте ему свои координаты.