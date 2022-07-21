Эта хитрость поможет защитить дом от воров, когда вы отсутствуете

Во время войны многие уехали за границу. Важно знать, как защитить свой дом от воров. Поможет простая и эффективная хитрость.
Об этом пишет Sante Plusmag.
Конечно, вы всегда можете попросить своего соседа или кого-то из близких время от времени приходить и присматривать за домом. К сожалению, никто не застрахован от неприятных сюрпризов.
Перед поездкой за границу, чтобы отпугнуть воров, важно побуждать их поверить, что дом не пустой. Когда дом полностью закрыт со всех сторон, это свидетельствует о том, что никого нет.
Прежде чем уехать, не закрывайте все оконные шторы. Оставьте несколько, чтобы отвлечь внимание и заставить воров усомниться: тогда они впадут в отчаяние, думая, что в доме есть хотя бы один человек. Так же оставьте одну или две зажженные лампочки.
Симулируя ваше присутствие и создавая впечатление, что дом занят, это лучший способ удержать воров от проникновения в него. Возможно, вы не знаете, но существуют еще "телевизионные симуляторы": это довольно экономичные светодиодные проекторы, которые выдают световые шоу.
С другой стороны, перед отъездом обязательно закройте все двери. Если у вас есть автоматические двери гаража, подумайте о том, чтобы отсоединить электронный механизм открывания двери и вместо этого установить навесной замок. В качестве бонуса умные замки могут помочь вам дистанционно контролировать вход в ваш дом.
Когда человек публикует местоположение в Facebook или Instagram, он никогда не думает о последствиях.
Чтобы избежать какой-либо опасности и воздержаться от воров, по крайней мере старайтесь ничего не публиковать в своих социальных сетях, пока не вернетесь домой.
Кроме того, всегда полезно сообщить соседу, которому вы доверяете, что вас нет. Любезно попросите его следить за вашим домом и оставьте ему свои координаты.
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