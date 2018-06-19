"Хитрі безхребетні салоеды": відомий поет розкритикував співвітчизників за українофобство

Він сказав, що українці самі себе висміювали "по-московськи"

Відомий український видавець і поет, власник і директор відомого видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович поділився роздумами про те, чому в Україні присутнє українофобство. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

За словами поета, росіяни завжди висміювали все українське, намагалися показати, що це все "опереткова шароварщина".

"Вони досі, коли ми говоримо про серйозне, сприймають це вороже, кажуть, що ми "мазепинці", "петлюрівці", "бандерівці" і тому подібне", - каже Малкович.

Також видавець розкритикував деяких представників українського шоу-бізнесу.

"Зате (росіяни) люблять таких опереткових персонажів, як Вєрка Сердючка чи Володимир Зеленський. Придивіться, якщо той же "Квартал 95" іноді і говорить українською, то якось дуже опереткового вигляду. Вони, на жаль, тут, в Україні, так накидають цього "російського світу" – в пушкінському складі або в знущальних нотках, коли переходять на українську", - вважає Іван Антонович. Фото: Іван Малкович (youtube.com 1plus1.ua)

Він додав, що самі винні в такому стані речей.

"Самі себе висміюємо по-московськи, ніби всі українці без винятку "хитрі безхребетні салоеды" або, як казав Олег Табаков, "люди другого сорту", - зазначив поет.

Малкович наголосив, що в Україні присутнє "незбагненне внутрішнє українофобство, яке чомусь ніяк не вивітрюється".

Раніше Іван Малкович висловив свою підтримку політв'язню українському режисеру Олегу Сенцову. Малкович порівняв Сенцова з Василем Стусом і зізнався, що переживає за моральний стан українського режисера.

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