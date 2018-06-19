"Хитрые бесхребетные салоеды": известный поэт раскритиковал соотечественников за украинофобство

Он сказал, что украинцы сами себя высмеивали "по-московски"

Известный украинский издатель и поэт, владелец и директор известного издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович поделился размышлениями о том, почему в Украине присутствует украинофобство. Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

По словам поэта, россияне всегда высмеивали все украинское, пытались показать, что это все "опереточная шароварщина".

"Они до сих пор, когда мы говорим о серьезном, воспринимают это в штыки, говорят, что мы "мазепинцы", "петлюровцы", "бандеровцы" и тому подобное", - говорит Малкович.

Также издатель раскритиковал некоторых представителей украинского шоу-бизнеса.

"Зато (россияне) любят таких опереточных персонажей, как Верка Сердючка или Владимир Зеленский. Присмотритесь, если тот же "Квартал 95" иногда и говорит на украинском, то как-то очень опереточно. Они, к сожалению, здесь, в Украине, так набрасывают этого "русского мира" – в пушкинском слоге или в издевательских нотках, когда переходят на украинский", - считает Иван Антонович.

Фото: Иван Малкович (youtube.com 1plus1.ua)

Он добавил, что сами виноваты в таком положении вещей.

"Сами себя высмеиваем по-московски, будто все украинцы без исключения "хитрые бесхребетные салоеды" или, как говорил Олег Табаков, "люди второго сорта", - отметил поэт.

Малкович подчеркнул, что в Украине присутствует "непостижимое внутреннее украинофобство, которое почему-то никак не выветривается".

Ранее Иван Малкович выразил свою поддержку политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Малкович сравнил Сенцова с Василием Стусом и признался, что переживает за моральное состояние украинского режиссера.

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