У Хмельницькій області покарали горе-мати, яка продала дитину за 15 тис. гривень

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Жінка віддала дитину для жебракування

У Хмельницькій області 32-річна жінка продала свого чотирирічного сина. Горе-матір засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресс-служба обласної поліції.

Горе-матір була затримана в лютому 2018 року. Жінка віддала свого сина за 15 тис. грн. людям, які хотіли використати хлопчика для заняття жебрацтвом на території Тернопільської області. Умови "договору" були вказані в розписці.

Фото: hm.npu.gov.ua

Після отримання грошей, жінка була затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Суд повністю довів провину горе-матері у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України ("Незаконна угода щодо малолітнього дитини").

Ізяславський районний суд засудив жінку до п'яти років позбавлення волі.

Варто відзначити, що окрім чотирьохрічного хлопчика у неї є ще двоє дітей 7 і 12 років. Жінку позбавили батьківських прав.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області горе-мати продала сина для жебракування.

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