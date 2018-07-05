Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Горе-мать из Херсонской области продала младенца ради нового дома (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 11:59
Фото: pixabay.com/PublicCo
Фото: pixabay.com/PublicCo

Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения

В Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен, а на полученные средства намеревалась приобрести дом. Горе-мать задержали работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователем и под процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

По данным правоохранителей, 26-летняя женщина ранее была судима и вела асоциальный образ жизни. Горе-мать является жительницей Скадовского района.

Найти потенциального покупателя ребенка злоумышленнице помогли знакомые. Покупателем оказался житель Херсона.

 

Фото: hr.npu.gov.ua

"Женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", – рассказал исполняющий обязанности начальника областного управления полиции Николай Цап.

Горе-мать рассказала, что собиралась продать сына, чтобы купить дом. По ее словам, она не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Горе-матери "светит" до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра.

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)

На Прикарпатье соцслужбы обнаружили семью, где мать больше суток морила детей голодом "Она заберет нас": дети, которых хотели продать за $35 тысяч, рассказали о горе-матери
Теги: мать и ребенок, мать, Херсонская область
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь