Горе-мать из Херсонской области продала младенца ради нового дома (фото)

Женщине грозит до 15 лет тюремного заключения

В Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен, а на полученные средства намеревалась приобрести дом. Горе-мать задержали работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователем и под процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

По данным правоохранителей, 26-летняя женщина ранее была судима и вела асоциальный образ жизни. Горе-мать является жительницей Скадовского района.

Найти потенциального покупателя ребенка злоумышленнице помогли знакомые. Покупателем оказался житель Херсона.

Фото: hr.npu.gov.ua

"Женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен", – рассказал исполняющий обязанности начальника областного управления полиции Николай Цап.

Горе-мать рассказала, что собиралась продать сына, чтобы купить дом. По ее словам, она не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем сможет родить еще, если захочет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Горе-матери "светит" до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре горе-мать напилась до беспамятства и оставила ребенка без присмотра.

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