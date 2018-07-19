В Хмельницкой области наказали горе-мать, которая продала ребенка за 15 тыс. гривен

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Женщина отдала ребенка для попрошайничества

В Хмельницкой области 32-летняя женщина продала своего четырехлетнего сына. Горе-мать приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Горе-мать была задержана в феврале 2018 года. Женщина отдала своего сына за 15 тыс. грн. Людям, которые хотели использовать мальчика для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области. Условия "договора" были указаны в расписке.

Фото: hm.npu.gov.ua

После получения денег, женщина была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд полностью доказал виновность горе-матери в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка").

Изяславский районный суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы.

Стоит отметить, что кроме четырехлетнего мальчика у нее есть еще двое детей 7 и 12 лет. Женщину лишили родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области горе-мать продала сына для попрошайничества.

Горе-мать из Херсонской области продала младенца ради нового дома.

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