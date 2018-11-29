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Голову роздуло: дівчина ледь не померла після фарбування волосся

STYLERЖиття    29.11.2018 - 14:35

Відео: YouTube/Le Parisien)

19-річна Естель з Франції вирішила пофарбувати волосся і придбала фарбу в супермаркеті. Дівчина знехтувала правилом і не зробила тест на алергію. Естель нанесла фарбу на волосся, а через час обличчя дівчини почало деформуватися. Про це інформує Le Parisien.

Дівчина проігнорувала основне правило, якого слід дотримуватися перед фарбуванням і жорстоко поплатилася за свою непередбачливість. Через пару годин після нанесення фарби обличчя і голова дівчини почали набрякати.

Голову роздуло: дівчина ледь не померла після фарбування волосся

У пункті швидкої допомоги їй дали таблетки і відпустили додому, проте стан тільки погіршився.

Голову роздуло: дівчина ледь не померла після фарбування волосся

У Естель опух язик, а окружність голови дівчини збільшилася з 56 до 63 см.

 

Скріншоти з відео

Після госпіталізації лікарі констатували алергічну реакцію на парафенілендіамін, що використовується при виготовленні фарб.

Голову роздуло: дівчина ледь не померла після фарбування волосся

"Я зробила дурницю і ледве не померла, хочу попередити: не робіть, як я", — зазначила Естель. Після тривалого лікування самопочуття дівчини покращилося.

Нагадаємо, що Повалій розповіла, як ледь не померла після аборту.

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Відео: РБК-Україна

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