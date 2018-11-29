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Голову раздуло: девушка едва не умерла после окрашивания волос

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 14:35

Видео: (YouTube/Le Parisien)

19-летняя Эстель из Франции решила покрасить волосы и приобрела краску в супермаркете. Девушка пренебрегла правилом и не сделала тест на аллергию. Эстель нанесла краску на волосы, а через время лицо и голова девушки начали деформироваться. Об этом информирует Le Parisien.

Девушка проигнорировала основное правило, которого следует придерживаться перед окрашиванием, и жестоко поплатилась за свою непредусмотрительность. Через пару часов после нанесения краски, лицо и голова девушки начали отекать.

Голову раздуло: девушка едва не умерла после окрашивания волос

В пункте скорой помощи ей дали таблетки и отпустили домой, однако состояние только ухудшилось.

Голову раздуло: девушка едва не умерла после окрашивания волос

У Эстель опух язык, а окружность головы девушки увеличилась с 56 до 63 см.

 

Скриншоты из видео

После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин, который используется при изготовлении красителей.

Голову раздуло: девушка едва не умерла после окрашивания волос

"Я сделала глупость и чуть не умерла, хочу предупредить других: не поступайте, как я", - отметила Эстель. После продолжительного лечения самочувствие девушки улучшилось.

Напомним, что Повалий рассказала, как едва не умерла после аборта.

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Видео: РБК-Украина

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