ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У холодильнику, морозилці або на повітрі: скільки можна зберігати мариноване м'ясо

Новость на русском →
Вівторок 19 липня 2022 19:45
У холодильнику, морозилці або на повітрі: скільки можна зберігати мариноване м'ясо Фото: скільки можна зберігати м'ясо в маринаді (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сирий шашлик на свіжому повітрі дуже швидко починає псуватися, буквально за кілька годин. І не ясно, що ж робити з м'ясом в маринаді, якщо пікнік зірвався або довелося повернутися додому раніше.

Як правильно зберігати мариноване м'ясо і який спосіб дозволить м'ясу залишатися їстівним до трьох місяців - читайте нижче.

М'ясо в маринаді може пролежати в холодильнику не більше трьох діб. На свіжому повітрі й навіть в герметичній упаковці - не більше 3 годин. Має значення посуд і сам маринад.

М'ясо для шашлику

У герметичній упаковці м'ясо може лежати в холодильнику три доби. Однак не можна його зберігати в металевій тарі.

Якщо ви замаринували м'ясо з цибулею, оцтом або соком лимона - то три доби воно пролежить точно. Ще краще зберігається таке м'ясо, якщо у вашому маринаді є йодована сіль.

Якщо маринад зроблений на основі кефіру, майонезу, пива або газованої мінеральної води, то таке м'ясо вже через добу потрібно приготувати.

Температура повітря в холодильнику при зберіганні м'яса повинна бути не вище +5 градусів.

М'ясо в маринаді можна заморозити, але тільки в тому випадку, якщо ви не використовували молочні продукти. Зберігати таке м'ясо можна до 1 місяця.

Готовий шашлик з магазину

Часто ми купуємо вже готовий магазинний шашлик. Найчастіше його продають вже в герметичній упаковці із зазначенням терміну придатності - обов'язково перевіряйте дату.

Але експерти рекомендують не покладатися на термін придатності та посмажити такий шашлик протягом декількох годин.

Зберігати таке м'ясо в холодильнику кілька днів не варто, максимум - купити ввечері, щоб вранці відправитися на пікнік.

Як зберігати готовий шашлик

Пікнік закінчено, всі ситі, а шашлик залишився. Знайома картина, правда? Загорніть шматочки шашлику в фольгу і складіть в тару. Будинки поставте в холодильник. Таке м'ясо можна зберігати максимум до 24 годин.

А ще можна заморозити таке м'ясо, бо готовий шашлик не втратить свої смакові якості. Покладіть шматочки м'ясо в пакет для заморозки, видаліть все повітря і покладіть в морозилку.

Зберігати таке м'ясо можна до 3 місяців. Розморозити його можна в духовці - просто викладіть шматочки на фольгу і поставте в розігріту духовку до 190 градусів на 10-15 хвилин.

До речі, раніше ми розповідали про те, яка хитрість дозволить розморозити м'ясо за пару хвилин.

А ще ми писали про те, що вчені назвали найшкідливіше м'ясо для здоров'я людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
мясо шашлык хранение продуктов маринад
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя