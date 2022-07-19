У холодильнику, морозилці або на повітрі: скільки можна зберігати мариноване м'ясо

Сирий шашлик на свіжому повітрі дуже швидко починає псуватися, буквально за кілька годин. І не ясно, що ж робити з м'ясом в маринаді, якщо пікнік зірвався або довелося повернутися додому раніше.

Як правильно зберігати мариноване м'ясо і який спосіб дозволить м'ясу залишатися їстівним до трьох місяців - читайте нижче.

М'ясо в маринаді може пролежати в холодильнику не більше трьох діб. На свіжому повітрі й навіть в герметичній упаковці - не більше 3 годин. Має значення посуд і сам маринад.

М'ясо для шашлику

У герметичній упаковці м'ясо може лежати в холодильнику три доби. Однак не можна його зберігати в металевій тарі.

Якщо ви замаринували м'ясо з цибулею, оцтом або соком лимона - то три доби воно пролежить точно. Ще краще зберігається таке м'ясо, якщо у вашому маринаді є йодована сіль.

Якщо маринад зроблений на основі кефіру, майонезу, пива або газованої мінеральної води, то таке м'ясо вже через добу потрібно приготувати.

Температура повітря в холодильнику при зберіганні м'яса повинна бути не вище +5 градусів.

М'ясо в маринаді можна заморозити, але тільки в тому випадку, якщо ви не використовували молочні продукти. Зберігати таке м'ясо можна до 1 місяця.

Готовий шашлик з магазину

Часто ми купуємо вже готовий магазинний шашлик. Найчастіше його продають вже в герметичній упаковці із зазначенням терміну придатності - обов'язково перевіряйте дату.

Але експерти рекомендують не покладатися на термін придатності та посмажити такий шашлик протягом декількох годин.

Зберігати таке м'ясо в холодильнику кілька днів не варто, максимум - купити ввечері, щоб вранці відправитися на пікнік.

Як зберігати готовий шашлик

Пікнік закінчено, всі ситі, а шашлик залишився. Знайома картина, правда? Загорніть шматочки шашлику в фольгу і складіть в тару. Будинки поставте в холодильник. Таке м'ясо можна зберігати максимум до 24 годин.

А ще можна заморозити таке м'ясо, бо готовий шашлик не втратить свої смакові якості. Покладіть шматочки м'ясо в пакет для заморозки, видаліть все повітря і покладіть в морозилку.

Зберігати таке м'ясо можна до 3 місяців. Розморозити його можна в духовці - просто викладіть шматочки на фольгу і поставте в розігріту духовку до 190 градусів на 10-15 хвилин.