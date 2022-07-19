В холодильнике, морозилке или на воздухе: сколько можно хранить маринованное мясо
Сырой шашлык на свежем воздухе очень быстро начинает портиться, буквально за несколько часов. И не ясно, что же делать с мясом в маринаде, если пикник сорвался или пришлось вернуться домой раньше.
Как правильно хранить маринованное мясо и какой способ позволит мясу оставаться съедобным до трех месяцев - читайте ниже.
Мясо в маринаде может пролежать в холодильнике не более трех суток. На свежем воздухе и даже в герметичной упаковке - не более 3 часов. Имеет значение посуда и сам маринад.
Мясо для шашлыка
В герметической упаковке мясо может лежать в холодильнике трое суток. Однако нельзя его хранить в металлической таре.
Если вы замариновали мясо с луком, уксусом или соком лимона - то трое суток оно пролежит точно. Еще лучше хранится такое мясо, если в вашем маринаде есть йодированная соль.
Если маринад сделан на основе кефира, майонеза, пива или газированной минеральной воды, то такое мясо уже через сутки нужно приготовить.
Температура воздуха в холодильнике при хранении мяса должна быть не выше +5 градусов.
Мясо в маринаде можно заморозить, но только в том случае, если вы не использовали молочные продукты. Хранить такое мясо можно до 1 месяца.
Готовый шашлык из магазина
Часто мы покупаем уже готовый магазинный шашлык. Чаще всего его продают уже в герметической упаковке с указанием срока годности - обязательно проверяйте дату.
Но эксперты рекомендуют не полагаться на срок годности и пожарить такой шашлык в течение нескольких часов.
Хранить такое мясо в холодильнике несколько дней не стоит, максимум - купить вечером, чтобы утром отправиться на пикник.
Как хранить готовый шашлык
Пикник окончен, все сыты, а шашлык остался. Знакомая картина, правда? Заверните кусочки шашлыка в фольгу и сложите в тару. Дома поставьте в холодильник. Такое мясо можно хранить максимум до 24 часов.
А еще можно заморозить такое мясо, так как готовый шашлык не утратит свои вкусовые качества. Положите кусочки мясо в пакет для заморозки, удалите весь воздух и положите в морозилку.
Хранить такое мясо можно до 3 месяцев. Разморозить его можно в духовке - просто выложите кусочки на фольгу и поставьте в разогретую духовку до 190 градусов на 10-15 минут.
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