"Добре, хоч не цицькування": у мережі скандал через пропозицію Ніцой

Колаж РБК-Україна

Деякі користувачі мережі погодилися з письменницею

Заява скандальної української письменниці Лариси Ніцой щодо вживання слова "цькування" замість популярного нині слова "буллінг", яку вона нещодавно зробила в ефірі одного з телеканалів, розсварила користувачів соцмереж.

Письменниця вважає, що в Україні потрібен мовний закон для того, щоб захистити українську мову від запозичених слів. Вона зазначила, що Міністерство освіти і науки почало вести боротьбу з "буллінгом", забувши при цьому про українські варіанти цього слова, такі як "переслідування" і "цькування".

Деякі користувачі мережі погодилися з письменницею - вони вважають, що українські слова не варто замінювати англіцизмами.

"Цілком згодні, у нас є наші слова, навіщо чужі вживати, незрозумілі", - погодилася Ljuda Shestac.

"Навіщо переймати чужі терміни, якщо є свої? Все правильно, каже Лариса, суржик - це погано, з забрудненням мови потрібно боротися", - написав Валерій Магала.

"Добре, хоч не цицькування", - пожартував Denis Kovalenko.

"На всі англійські слова є українські! Навіщо мову засмічувати іноземним запозиченнями?" - погодився Petro Kovalchuk.

Скріншот коментарів: facebook.com

Проте багато хто з користувачів вважає, що Ніцой взагалі не має права на подібні заяви - вони, здебільшого, звинувачують письменницю в тому, що вона нічого видатного для України не зробила.

"Творчість" Ніцой: "Вова песика убив. Хто засудить Вову ...". Хіба це не пропаганда насильства серед дітей? І не важливо як це буде називатися: буллінг, цькування або садизм, важливо те, хто цього вчить дітей, і такі люди повинні нести покарання", - написала Ksenia Ivanova.

"Буллінг, це міжнародне слово, його зрозуміють все. Забули запитати у нєї, як їй хочеться", - обурилася Ольга Нетус.

"Вибачте, що вона написала? Нічого особистого, просто цікаво, в яких країнах її книги видавалися?" - запитала Марина Аксьонова.

Скріншот коментарів: facebook.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі мережі засудили батька, який побив вчителя фізкультури в Києві.

До речі, в адміністрації однієї з українських шкіл встановили сейф для гаджетів і видають їх за розкладом.