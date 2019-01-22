"Хорошо, хоть не цицькування": в сети скандал из-за предложения Ницой

Коллаж РБК-Украина

Некоторые пользователи сети согласились с писательницей

Заявление скандальной украинской писательницы Ларисы Ницой относительно употребления слова "цькування" вместо популярного ныне слова "буллинг", которое она недавно сделала в эфире одного из телеканалов, рассорила пользователей соцсетей.

Писательница считает, что в Украине нужен закон для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов. Она отметила, что Министерство образования и науки начало вести борьбу с "буллингом", забыв при этом про украинские варианты этого слова, такие как "переслідування" и "цькування".

Некоторые пользователи сети согласились с писательницей - они считают, что украинские слова не стоит заменять англицизмами.

"Вполне согласны, у нас есть наши слова, зачем чужие употреблять, непонятные", - согласилась Ljuda Shestac.

"Зачем перенимать чужие термины, если есть свои? Все правильно, говорит Лариса, суржик - это плохо, с загрязнением языка нужно бороться", - написал Валерий Магала.

"Хорошо, хоть не цицькування", - пошутил Denis Kovalenko.

"На все английские слова есть украинские! Зачем язык засорять иностранными заимствованиями?" - согласился Petro Kovalchuk.

Скриншот комментариев: facebook.com

Однако многие из пользователей считает, что Ницой вообще не имеет права на подобные заявления - они, в основном, обвиняют писательницу в том, что она ничего выдающегося не сделала.

"Творчество" Ницой: "Вова собачку убил. Кто осудит Вову ...". Разве это не пропаганда насилия среди детей? И не важно как это будет называться: буллинг, травля или садизм, важно то, кто этому учит детей, и такие люди должны нести наказание", - написала Ksenia Ivanova.

"Буллинг, это международное слово, его поймут все. Забыли спросить у нее, как ей хочется", - возмутилась Ольга Нетус.

"Извините, что она написала? Ничего личного, просто интересно, в каких странах ее книги издавались?" - спросила Марина Аксенова.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи сети осудили отца, который избил учителя физкультуры в Киеве.

Кстати, в администрации одной из украинских школ установили сейф для гаджетов и выдают их по расписанию.