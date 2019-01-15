"Як на зоні": адміністрація школи встановила сейф для гаджетів і видає їх за розкладом

Колаж РБК-Україна

Таким чином педагоги вирішили мотивувати учнів до навчання

В соцмережах розгорівся неабиякий скандал через пропозицію дирекції однієї з українських шкіл зберігати смартфони та інші гаджети учнів під час занять у спеціально встановленому для цього сейфі. Про це повідомив ресурс "Батьки SOS" Facebook. Публікація набрала вже більше тисячі коментарів.

Скріншот поста: facebook.com/Батька SOS

Один з батьків опублікував фото "дозвільного листка", який принесла його дитина додому. У ньому школа просить дати згоду на зберігання гаджета дитини в сейфі, який вже встановили в класі. Батьки дитини обурені тим, що не зможуть зв'язатися з нею у разі екстреної ситуації.

Адміністрація виправдовує це тим, що гаджети відволікають дітей від занять і порушують навчальний процес. При цьому дирекція не забула згадати, що школа все ж "не несе відповідальності за збереження особистих речей".

Фото: facebook.com/Батьки SOS

Деякі користувачі все ж підтримують таку ініціативу педагогів. Багато хто обурений тим, що в сучасному суспільстві технології потрібно використовувати, щоб допомагати навчанню і час вже відійти від "совкових методів".

"Я б не підписувала, маразм якийсь. Напевно така ідея придумана педагогом передпенсійного віку", - виступила проти Людмила Глушак.

"Цікаво, ручки та зошити теж забрати? Я наприклад знаю не малу кількість ігор. Ще під монотон вчительського голосу любив малювати", - згадав Дмитро Попович.

"Не розумію тих людей які вперто не хочуть іти в ногу з часом і пишуть, що вісь ми колись обходились без того чи того. Вибачте, колись і електрики не було і люди свічками обходилися і вижили. Давайте тоді і від ножа і вилки відмовимся, колися же не було і їх", - написала Юліанна Кривицька.

"Яка маячня. Діти не хочуть вчитись: давайте заберемо телефони, зашторимо вікна і поприв'язуємо до табуреток, раптом допоможе", - обурилася Inna Tynenko.

Дивно, що нікого не хвилює те, що школа не несе відповідальності за збереження електронних приладів учнів! Тобто хтось візьме чужий телефон, а потім "ми тут ні до чого, ви підписали папірець"!", - обурилася Nastena Shatkovskaya.

"Якби не наша дурість, бідність та упоротість в масштабах країни, ці гаджети вже давно допомагали б навчальному процесу, і не було б конфлікту між школою, яка залишилася в минулому, і життям", - написала Ірина Тимошенко.

Скріншот коментарів: facebook.com/Батьки SOS

Дехто навіть висловився, що тільки на зонах телефон видають за розкладом. Є ж і ретрогради, які пишуть про те, мовляв, "як ми раніше жили без телефонів".

"Мабуть тільки на зоні мобільні телефони за розкладом видають", - написала Alina Pavchyk.

"А як Вас мама в школі шукала? Кому і куди телефонувала? Як раніше ходили без телефонів... І в школу і на гуртки і на дискотеки до ранку... І нічого...", - обурилася Анюта Міщерська-Межинська.

"Я підтримую таке починання", - написала Наталія Британь.

"Ідея супер, як на мене таке у всіх школах треба робити, є перерви чи час після уроків для гаджетів. Ви хоч самі замислювалися, що коли ви активно сидите в телефоні, якась інша інформація вами не сприймається, я вже мовчу про дітей", - погодилася Nataliya Baschenko.

Скріншот коментарів: facebook.com/Батька SOS

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Відео: РБК-Україна