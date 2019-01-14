Залишили учня на кордоні: скандал з екскурсією до Італії отримав продовження

Ілюстративне фото (zhzh.info)

У соціальній мережі жваво обговорюють інцидент

Скандальна поїздка учнів львівської школи в Італії, коли одного десятикласників без біометричного паспорта висадили з автобуса і вночі залишили на морозі, отримала продовження. Як пише Людмила Земба у пабліку "Батьківський рада Львівщини" на сторінці в Facebook, вона готова нести відповідальність за цю "дуже неприємну ситуацію" у відповідності з чинним законодавством.

Жінка наголосила, що зараз її найбільше турбує стан здоров'я школяра Миколи. Вона бажає йому якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, що 15-річному підлітку, зі слів його матері, довелося простояти на морозі до 18 годин, він дістався до будинку, змерз і був у стані шоку, а після пережитого сильно захворів.

Земба пояснила, що автобус із групою школярів протягом двох годин перебував на кордоні України і ще дві години на кордоні Угорщини.

"Тільки під'їхавши до кордону Микола виявив, що паспорт не той. Отже, у мами було 4 години, щоб привезти паспорт і вона по телефону нас запевняла, що везе його", - говориться в публікації.

Земба додала, що вони шукали різні варіанти виходу із ситуації, адже час на це був, оскільки двоє школярів мали дозвіл від одного з батьків, їм робили дозволи і надсилали їх на Viber.

"Це все тривало більше двох годин. Після більше двох годин очікування до нас підійшов начальник зміни і повідомив, що всі можуть їхати, крім Миколи і запевнив нас, що дитина залишиться і її передадуть батькам (у той час ми знали що мама їде бла-бла каром). Ми ще раз поговорили з мамою і переконалися, що вона погоджується на таке рішення. Дитину ми залишили за згодою мами на начальника зміни", - роз'яснила вона.

Скрін з Facebook-сторінки "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

У коментарях до повідомлення користувачі мережі пишуть, що не дивлячись на те, що педагоги чекали батьків підлітка більш 4-х годин, чекати треба було і далі. Також наголошується, що за будь-яких обставин залишати одного хлопця на кордоні самого не можна:

"За той час, поки мама доїжджає, з дитиною могло статися будь-що. Ви, керівники, підписали дозвіл і взяли повністю відповідальність за життя і здоров'я дітей. Перше, ви повинні перевірити всі документи дітей. А найлегше було почекати кілька годин поки батьки привезуть паспорт. У будь-якому випадку не мали права залишати дитину"...

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

"Ви зараз в Італії за гроші батьків, а дитина на лікарняному ліжку. Невже ви як директор не могли залишитися з дитиною, а потім наздогнати? Невже ця подорож важливіше здоров'я і життя дитини?"...

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

Інші пишуть, що винна мама школяра, якій розповіли про ситуацію по телефону, і вона не приїхала за своїм сином:

"Гаразд, вчителі винні. Чого батьки не приїхали, а дитина потрапила додому вночі. Тобто, вони навіть не збиралися нікуди їхати. Як так можна, зовсім безвідповідальні батьки"...

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

"Простіше перекласти відповідальність. Ти відправляєш свої власну дитину в дорогу. Будь ласка, перевір всі, від шкарпеток, є у валізі, в паспорт. Читала вище пост мами. Дали не той паспорт. Друге. Пише, що зник зв'язок з дитиною. Моя дитина їхала б за кордон з поповненим рахунком. І, увага, грошима. Тими грішми можна розрахуватися в таксі, яке довезе до вокзалу. Більш того, я б знайшла спосіб доставити дитину додому. Елементарно, таксі. Дорого, але це ж безпека дитини. Про те, що дитину залишили одного на кордоні самого, просто немає слів. Шапки повинні полетіти. Чи чекає автобус, або хтось з учителів залишається. І ніяка Італія не варто здоров'я, і не дай Бог, життя дитини"...

Скрін коментарів з Facebook-сторінки "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

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