Учителя оставили ребенка на морозе: экскурсия в Европу закончилась громким скандалом

Коллаж РБК-Украина

Безответственные учителя оставили школьника самого на морозе, а сами с классом поехали дальше

Учителя львовской школы №98 высадили школьника из автобуса, а сами с остальным классом отправились в поездку в Италию. О таком неприятном случае, который произошел, когда педагоги везли детей на экскурсию, рассказала мать 15-летнего парня Татьяна Бойко в социальной сети.

"Мы ошибочно дали нашему ребенку не биометрический паспорт, а обычный, также действующий, ребенок обнаружил это перед границей и сразу сказал об этом завучу, на которую была выписана доверенность о том, что этот человек с 10.01 по 18.01 несет ответственность за жизни и здоровье нашего сына. Узнав об этом, Т. М. Мных заявила, что автобус ждать, пока мы привезем другой паспорт, не будет, без никакого-либо желания искать компромисс. Этот разговор состоялся в 14:30, а в 15:00 нашего ребенка высадили на мороз, даже не договорившись, чтобы он ждал в теплом помещении! Мне по телефону Т. М. Мных сказала, что договорилась с кем-то из пограничников, его посадят в транспорт до Львова, но это оказались только слова..." - написала женщина.

По ее словам, школьник остался на границе совсем один и с большими трудностями самостоятельно добрался домой.

"Наш сын простоял на морозе -6 до 18 часов и никому до него не было дела... Потом он сказал, что будет искать транспорт, чтобы добраться на вокзал Чопа, который находится в 7 км, и мы потеряли с ним связь... Описать то, что мы пережили, пока его не было в сети... Наш ребенок 15 лет, которого мы отправили в путешествие с “надежными людьми,” кто может быть надежнее, чем руководитель учреждения, в темное время суток, в мороз, где-то на Закарпатье, на трассе с сумками ищет, как добраться домой..." - продолжила Татьяна.

Скриншот поста (facebook.com/Татьяна Бойко)

"В результате нашелся добрый человек, который отвез его на вокзал, а потом хороший проводник, гораздо более человечный, чем эти "педагоги", который взял его без билета в поезд, так как билетов не было, и наш сын добрался до дома в три часа ночи, перемерзший и в состоянии шока... Ему уже не нужна была Италия, он просто хотел домой... После пережитого он сильно заболел, третий день температура 40, которая ничем не сбивается, и что является однозначно следствием пережитого стресса и переохлаждения (так сказали врачи). Сейчас мы находимся на стационарном лечении..." - добавила женщина.

Пользователей социальных сетей возмутил этот инцидент. Они требуют наказания для безответственных педагогов.

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"Я бы ту госпожу педагога облила водой и выбросила на мороз", - написала одна пользовательница.

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Юлия Ковалишин считает, что один из педагогов должен был остаться с ребенком.

Правда есть люди, которые считают, что в ситуации виноваты именно родители парня.

"Ваша вина! Должны были 100 раз проверить документы. И не стоит перекладывать на других" - написала Надя Мохняк.

"Учителя не правы. Но чего же родители не поехали по своего ребенка? Это же по их вине произошла эта ситуация? Получается, что подвезти документ родители имели возможность, а забрать своего ребенка с мороза - решили, что не нужно, можно и попуткой... Как можно отправить ребенка и не проверить документы?" - поинтересовалась Галя Мескало.

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Напомним, что в Киевской области дети подвергаются буллингу из-за "неправильной" школьной формы.

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