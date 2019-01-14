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У Київській області діти піддаються буллингу через "неправильну" шкільної форми

STYLERЖиття    14.01.2019 - 07:45
У Київській області діти піддаються буллингу через "неправильну" шкільної форми
Ілюстративне фото: pixabay.com

У серпні "правильну" шкільну форму продавали прямо в приміщенні гімназії

В гімназії №2 Білої Церкви з новою силою розгорівся скандал через шкільну форуи. Батьки повідомляють про випадки "цькування" їх дітей з боку педагогів і дирекції за "неправильну" шкільну форму. Про це повідомив ресурс "Бацьки SOS" Facebook.

Річ у тому, що "правильну" шкільну форму ще в серпні 2018 року продавали прямо в приміщенні гімназії. Тепер же дітей тих батьків, яких не влаштувала подібна "вигідна пропозиція", постійно принижують вчителі.

У Київській області діти піддаються буллингу через &quot;неправильну&quot; шкільної форми

Скріншот: facebook.com/Батьки SOS

При чому доходить до публічного знущання над зовнішнім виглядом дитини зі словами: "що це за вид гімназиста, чому не в чорному, а штани заширокі, а блузка не біла, коси не заплетене - подивіться на цю ганьбу", або "не подобається школа - іди в іншу, тому що у нас обов'язкова шкільна форма".

А батьки, які звертаються зі скаргами у вищі інстанції стикаються з іншою проблемою. У департаменті освіти Білої Церкви наполегливо рекомендують адміністрації школи "розібратися зі своєю мамашею".

"Звичайно, будемо писати чергову скаргу і просити створити комісію, для того, щоб припинили публічне приниження дітей за відмову носити чорно-білу шкільну форму, яка так подобається директору і завучу", - написано в повідомленні.

У Київській області діти піддаються буллингу через &quot;неправильну&quot; шкільної форми

Скріншот поста: facebook.com/Батька SOS

Користувачі мережі активно підтримують батьків, діти яких зазнають принижень. Про це свідчить безліч коментарів, залишених під публікацією.

"Голота на вигадки хитра", - пише Ekaterina Rakul.

"Ось це жах! Взагалі страх люди втрачають!", - дивується Маришка Ягідка.

"А кого їм боятися? Ніякого страху немає. Безкарність породжує вседозволеність. Вони роками це роблять, і всі задоволені. Поки не працює судова система, нічого не зміниться", - відповідає їй Юлія Компанієць.

"Так це справжнісінький буллінг дитини директором", - стверджує Olga Kolendovska.

У Київській області діти піддаються буллингу через &quot;неправильну&quot; шкільної форми

Скріншот коментарів: facebook.com/Батька SOS

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в українських школах процвітає новий вид буллінгу, для якого діти використовують спеціальний сайт купівлі-продажу.

Також ми повідомляли про те, що Парубій підписав закон про відповідальність за буллінг.

До речі, нещодавно в одній із полтавських шкіл був скандал через вчительку, яка розмовляє, як "пахан".

Відео: РБК-Україна

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