"Обычная псина, стесняется": буллинг в школах вышел на новый уровень (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Объявление провисело на сайте больше суток

В украинских школах процветает новый вид буллинга, для которого дети используют специальный сайт купли-продажи. Об этом сообщает "Наше Місто".

Так, на одном из украинских сайтов купли-продажи начали появляться объявления о продаже школьников. Примечательно, что в них используют реальные фото жертвы, а в описании дети "не подбирают выражений".

"Объявление о продаже ребенка появилось на сайте 17 декабря в 11.33 в разделе «Собаки» города Буча Киевской области. На фото запечатлен подросток, закрывающий лицо от фотографа. Действо, судя по окружающей обстановке и одежде мальчика, происходит в школе. Объявление гласит: "Продаю Валика. Обычная псина, стесняется". За сутки его посмотрели 172 раза, и только 19 декабря оно исчезло из сети", - говорится в сообщении.

Фото: объявление на сайте (nashemisto.dp.ua)

По словам начальник отдела ювенальной превенции в Днепропетровской области Анны Карпеченковой, даже за подобный "юмор" предусмотрена ответственность.

"Этот случай может быть квалифицирован как мелкое хулиганство. Мотивом, скорее всего, была шутка. Родителям мальчика стоит обратиться в ювенальную полицию. В зависимости от возраста того, кто совершил правонарушение, ответственность понесет он (если старше 16 лет) или родители (если меньше). Наказание за мелкое хулиганство регулируется статьей 173 КУоАП. Каким оно будет, решает суд", - подчеркнула она.

Фото: объявление на сайте (nashemisto.dp.ua)

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Видео РБК-Украина