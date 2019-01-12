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"Звичайна собака, соромиться": булінг в школах вийшов на новий рівень (фото)

STYLERЖиття    12.01.2019 - 17:50
"Звичайна собака, соромиться": булінг в школах вийшов на новий рівень (фото)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Оголошення провисіло на сайті більше діб

В українських школах процвітає новий вид буллінга, для якого діти використовують спеціальний сайт купівлі-продажу. Про це повідомляє "Наше Місто".

Так, на одному з українських сайтів купівлі-продажу почали з'являтися оголошення про продаж школярів. Примітно, що в них використовують реальні фото жертви, а в описі діти "не підбирають виразів".

"Оголошення про продаж дитини з'явилося на сайті 17 грудня в 11.33 в розділі «Собаки» міста Буча Київської області. На фото зображений підлітка, що закриває обличчя від фотографа. Дійство, судячи з навколишнього оточення і одязі хлопчика, що відбувається в школі. Оголошення свідчить: "Продаю Валіка. Звичайна собака, соромиться". За добу його подивилися 172 рази, і тільки 19 грудня воно зникло з мережі", - йдеться в повідомленні.

&quot;Звичайна собака, соромиться&quot;: булінг в школах вийшов на новий рівень (фото)

Фото: оголошення на сайті (nashemisto.dp.ua)

За словами начальник відділу ювенальної превенції в Дніпропетровській області Ганни Карпеченкової, навіть за такий "гумор" передбачена відповідальність.

"Цей випадок може бути кваліфікований як дрібне хуліганство. Мотивом, швидше за все, був жарт. Батькам хлопчика варто звернутися в поліцію ювенальну. В залежності від віку того, хто вчинив правопорушення, відповідальність понесе він (якщо старше 16 років) або батьки (якщо менше). Покарання за дрібне хуліганство регулюється статтею 173 Купап. Яким воно буде, вирішує суд", - підкреслила вона.

&quot;Звичайна собака, соромиться&quot;: булінг в школах вийшов на новий рівень (фото)

Фото: оголошення на сайті (nashemisto.dp.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про отм, що Парубій підписав закон про відповідальність за булінг.

Також ми публікували історію про те, що у Харкові масово звільнилися вчителя.

Раніше ми писали також про те, що Міносвіти запускає сертифікацію вчителів початкової школи.

Відео РБК-Україна

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