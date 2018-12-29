Разговаривает как "пахан": сеть возмущена поведением обнаглевшей учительницы

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Учительница заставляет больных детей приходить в школу

Родители возмущены поведением учительницы одной из школ города Полтава - она заставляет больных детей ходить на репетицию сказки в школу во время каникул. На возражения матери учительница разразилась ужасной бранью. Жалобу родителей опубликовал ресурс "Батьки SOS" в Facebook.

По словам матери, ее ребенка заставляют ходить на репетицию сказки, хотя он не должен был принимать в ней участия. Но его заставляют приходить в школу, несмотря на болезнь. Учительница позвонила сыну - начала на него кричать и заставлять прийти в школу.

"В 10 утра классный руководитель позвонила сыну, накричала, что он должен быть в школе в 9 утра, и его все ждут. Сын ответил, что заболел и остается дома, и тут через телефон слышно ее крики, как это не хочешь,как это не будешь, как больной... Слово учительницы закон", - пишет мать мальчика в Facebook.

Скриншот поста "Батьки SOS" в Facebook

После вмешательства родителей в разговор, учительница изменила тон, но все же продолжала настаивать на присутствии парня в школе во время каникул. Учительница стала угрожать матери, что заявит в отдел образования.

"Наша классный руководитель, я не думала, что она умеет разговаривать как пахан с зоны, поперла на меня, что заявит и в отдел образования, потому я срываю учебный процесс, хотя со вчера у нас официально каникулы, и что с такими как я, которые оставляют больных детей дома она не хочет и не будет разговаривать", - жалуется мать.

Родители говорят, что имеют аудиозапись разговора - они собираются жаловаться в соответствующие организации.

Также женщина вспомнила, что несколько недель назад учительница (Нина Николаевна) "наезжала", потому что мать ребенка искала свидетелей избиения сына старшекласниками той же школы.

Пользователи сети поддерживают женщину, которая находится в отчаянии.

"Я Вам искренне сочувствую, учительница пусть на каникулах нервы подлечит, а не детей "трясет", - пишет Tatjana Galka.

"Пусть то незаконно, но мне очень захотелось встретить ту педагогиню где-то в парке и популярно объяснить, почему она неправа и что будет, если она продолжит в том духе. Такое впечатление, что это не учитель, а какой-то гопник", - возмущается Тоня Куницкая.

"Ребенок заболел, о какой сказке может идти речь, совсем с ума сошла, еще так разговаривать", - поддерживает Tatyana Tatyana.

Скриншот комментариев "Батьки SOS" в Facebook

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Видео РБК-Украина