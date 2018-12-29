Розмовляє, як "пахан": мережа обурена поведінкою знахабнівшої вчительки

Ілюстративне фото: pixabay.com

Вчителька примушує хворих дітей приходити до школи

Батьки обурені поведінкою вчительки однієї зі шкіл міста Полтава - вона примушує хворих дітей ходити на репетицію казки до школи під час канікул. На заперечення матері вчителька вибухнула жахливою лайкою. Скаргу батьків опублікував ресурс "Батьки SOS" у Facebook.

За словами матері, її дитину примушують ходити на репетицію казки, хоча він не мав брати в ній участі. Але його змушують приходити до школи, незважаючи на хворобу. Вчителька зателефонувала синові - почала на нього кричати і примушувати прийти до школи.

"О 10 ранку класний керівник зателефонувала до сина, накричала, що він повинен бути в школі у 9 ранку, і його всі чекають. Син відповів, що захворів і залишається дома, і тут через телефон чутно її крики, як це не хочеш,як це не будеш, як це хворий... Слово вчительки закон", - пише матір хлопчика у Facebook.

Скріншот посту "Батьки SOS" у Facebook

Після втручання батьків до розмови, вчителька змінила тон, але все ж таки продовжувала наполягати на присутності хлопця в школі під час канікул. Вчителька почала погрожувати матері, що заявить у відділ освіти.

"Наша класний керівник, я не думала, що вона вміє розмовляти як пахан із зони, поперла на мене, що заявить і у відділ освіти, бо я зриваю учбовий процес, хоча з учора у нас офіційно канікули, і що з такими як я, що залишають хворих дітей дома вона не хоче і не буде розмовлять", - скаржиться матір.

Батьки кажуть, що мають аудіозапис розмови - вони збираються скаржитися до відповідних організацій.

Також жінка згадала, що кілька тижднів назад вчителька (Ніна Миколаївна) "наїзжала", бо мати дитини шукала свідків побиття сина старшекласниками тієї ж школи.

Користувачі мережі підтримують жінку, яка знаходиться у відчаї.

"Я Вам щиро співчуваю, вчителька хай на канікулах нерви підлікує, а не дітей "трясе", - пише Tatjana Galka.

"Нехай то незаконно, але мені дуже захотілося перестріти ту педагогиню десь в парку і популярно пояснити, чому вона неправа і що буде, якщо вона продовжить в тому дусі. Таке враження, що то не вчитель, а якийсь гопнік", - обурюється Тоня Куніцька.

"Дитина захворіла, про яку казку можє йти мова, зовсім з ума зійшла, ще так розмовляти", - підтримує Tatyana Tatyana.

Скріншот коментарів "Батьки SOS" у Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про відм, що Парубій підписав закон про відповідальність за буллінг.

Також ми публікували історію про те, що в Харкові масово звільнилися вчителі.

Раніше ми писали також про те, що Міносвіти запускає сертифікацію вчителів початкової школи.

Відео РБК-Україна