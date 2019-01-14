В Киевской области дети подвергаются буллингу из-за "неправильной" школьной формы

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В августе "правильную" школьную форму продавали прямо в помещении гимназии

В гимназии №2 Белой Церкви с новой силой разгорелся скандал из-за школьной формы. Родители сообщают о случаях "травли" их детей со стороны педагогов и дирекции за "неправильную" школьную форму. Об этом сообщил ресурс "Батьки SOS" в Facebook.

Все дело в том, что "правильную" школьную форму еще в августе 2018 года продавали прямо в помещении гимназии. Теперь же детей тех родителей, которых не устроило подобное "выгодное предложение", повсеместно унижают учителя.

Скриншот: facebook.com/Батьки SOS

При чем доходит до публичного издевательства над внешним видом ребенка со словами: "что это за вид гимназиста, почему не в черном, а брюки широковаты, а блузка не белая, косы не заплетены - посмотрите на этот позор", или "не нравится школа - иди в другую, потому что у нас обязательная школьная форма".

А родители, которые обращаются с жалобами в вышестоящие инстанции сталкиваются с другой проблемой. В департаменте образования Белой Церкви настойчиво рекомендуют администрации школы "разобраться со своей мамашей".

"Конечно, будем писать очередную жалобу и просить создать комиссию, для того, чтобы прекратили публичное унижение детей за отказ носить черно-белую школьную форму, которая так нравится директору и завучу", - написано в сообщении.

Скриншот поста: facebook.com/Батьки SOS

Пользователи сети активно поддерживают родителей, дети которых подвергаются унижениям. Об этом свидетельствует множество комментариев, оставленных под публикацией.

"Голь на выдумки хитра", - пишет Ekaterina Rakul.

"Вот это ужас! Вообще страх люди теряют!", - удивляется Маришка Ягодка.

"А кого им бояться? Никакого страха нет. Безнаказанность порождает вседозволенность. Они годами это делают, и все довольны. Пока не работает судебная система, ничего не изменится", - отвечает ей Юлия Компаниец.

"Так это самый настоящий буллинг ребенка директором", - утверждает Olga Kolendovska.

Скриншот комментариев: facebook.com/Батьки SOS

Напомним, ранее мы писали о том, что в украинских школах процветает новый вид буллинга, для которого дети используют специальный сайт купли-продажи.

Также мы сообщали о том, что Парубий подписал закон об ответственности за буллинг.

Кстати, недавно в одной из полтавских школ был скандал из-за учительницы, которая разговаривает, как "пахан".

Видео: РБК-Украина