Вчителі залишили дитину на морозі: екскурсія до Європи скінчилася гучним скандалом

Колаж РБК-Україна

Безвідповідальні вчителі залишили школяра самого на морозі, а самі з класом поїхали далі

Вчителі львівської школи №98 висадили школяра з автобусу, а самі з рештою класу відправились у поїздку в Італію. Про такий неприємний випадок, який стався, коли педагоги везли дітей на екскурсію, розповіла мати 15-річного хлопця Тетяна Бойко у соціальній мережі.

"Ми помилково дали нашій дитині не біометричний паспорт, а звичайний, також діючий, дитина виявила це перед кордоном і зразу сказала про це завучу, на яку була виписана довіреність про те, що ця людина з 10.01 по 18.01 несе відповідальність за життя та здоров'я нашого сина. Дізнавшись про це, Мних Т. М. заявила, що автобус чекати, поки ми привеземо інший паспорт, не буде, без жодного бажання шукати компроміс. Ця розмова відбулась в 14:30, а в 15:00 нашу дитину висадили на мороз, навіть не домовившись, щоб він чекав в теплому приміщенні! Мені по телефону Мних Т. М. сказала, що домовилась з кимось з прикордонників, що його посадять в транспорт до Львова, але це виявились тільки слова..." - написала жінка.

За її словами, школяр залишився на кордоні зовсім один та з великими труднощами самотужки добрався додому.

"Наш син простояв на морозі -6 до 18 години і нікому до нього не було діла... Остаточно промерзнувши, він сказав, що буде шукати транспорт, щоб добратись на вокзал Чопа, який знаходиться в 7 км, і ми втратили з ним зв'язок... Описати те, що ми пережили, поки його не було в мережі... Наша дитина 15 років, яку ми відправили в подорож з “надійними людьми,” хто може бути надійніший, ніж керівник закладу, в темну пору доби, в мороз, десь на Закарпатті, на трассі з сумками шукає, як добратись додому..." - продовжила Тетяна.

Скриншот поста (facebook.com/Тетяна Бойко)

"В результаті знайшлась добра людина, яка відвезла його на вокзал, а потім добрий провідник, набагато людяніший, ніж ці "педагоги", який взяв його без білета в поїзд, так як білетів не було, і наш син добрався до дому о третій годині ночі, перемерзший і в стані шоку... Йому вже не потрібна була Італія, він просто хотів додому... Після пережитого він сильно захворів, третій день температура 40, яка нічим не збивається, і що є однозначно наслідком пережитого стресу і переохолодження (так сказали лікарі). Зараз ми знаходимось на стаціонарному лікуванні..." - додала жінка.

Користувачів соціальних мереж обурив цей інцидент. Вони вимагають покарання для невідповідальних педагогів.

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"Я б ту пані педагог облила водою і викинула мороз", - написала одна користувачка.

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Юлія Ковалишин вважає, що один з педагогів мав залишитись з дитиною.

Щоправда є люди, які вважають, що у ситуації винні саме батьки хлопця.

"Ваша вина! Мусили 100 разів перевірити документи. І не варто перекладати на інших" - написала Надя Мохняк.

"Вчителі не праві. Але чого ж батьки не поїхали по свою дитину? Це ж з їх вини трапилась ця ситуація? Виходить, що підвезти документ батьки мали змогу, а забрати свою дитину з морозу - вирішили, що не потрібно, можна і попуткою... Як можна відправити дитину і не перевірити документи?" - поцікавилась Галя Мєскало.

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Нагадаємо, що у Київській області діти піддаються булінгу через "неправильну" шкільну форму.

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