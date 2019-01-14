Оставили ученика на границе: скандал с экскурсией в Италию получил продолжение

Иллюстративное фото (zhzh.info)

В социальной сети живо обсуждают инцидент

Скандальная поездка учеников львовской школы в Италию, когда одного десятиклассников без биометрического паспорта высадили из автобуса и ночью оставили на морозе, получила продолжение. Как пишет Людмила Земба в паблике "Родительский совет Львовской области" на странице в Facebook, она готова нести ответственность за эту "очень неприятную ситуацию" в соответствии с действующим законодательством.

Женщина подчеркнула, что сейчас ее больше всего беспокоит состояние здоровья школьника Николая. Она желает ему скорейшего выздоравления.

Напомним, что 15-летнему подростку, со слов его матери, пришлось простоять на морозе до 18 часов, он добрался до дома перемерзший и в состоянии шока, и после пережитого сильно заболел.

Земба объяснила, что автобус с группой школьников в течение двух часов находился на границе Украины и еще два часа на границе Венгрии.

"Только подъехав к границе Николай обнаружил, что паспорт не тот. Итак, у мамы было 4 часа, чтобы привезти паспорт и она по телефону нас уверяла, что везет его", - говорится в публикации.

Земба добавила, что они искали разные варианты выхода из сложившейся ситуации, потому что время на это было, так как двое школьников имели разрешение только от одного из родителей, им делали разрешения и присылали их на Viber.

"Это все длилось более двух часов. После более двух часов ожидания к нам подошел начальник смены и сообщил, что все могут ехать, кроме Николая и заверил нас, что ребенок останется и ее передадут родителям (в то время мы знали что мама едет бла-бла каром). Мы еще раз поговорили с мамой и убедились, что она соглашается на такое решение. Ребенка мы оставили с согласия мамы на начальника смены", - разъяснила она.

Скрин с Facebook-страницы "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

В комментариях к сообщению пользователи сети пишут, что не смотря на то, что педагоги ждали родителей подростка более 4-х часов, ждать нужно было и дальше. Также подчеркивается, что при любых обстаятельствах оставлять одного мальчика на границе самого нельзя:

"За то время, пока мама доезжала, с ребенком могло произойти что угодно. Вы, руководители, подписали разрешение и взяли полностью ответственность за жизнь и здоровье детей. Первое, вы должны были проверить все документы детей. А легче всего было подождать несколько часов пока пока родители привезут паспорт. В любом случае не имели права оставлять ребенка"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

"Вы сейчас в Италии за деньги родителей, а ребенок на больничной койке. Неужели вы как директор не могли остаться с ребенком, а потом догнать? Неужели это путешествие важнее здоровья и жизни ребенка?"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

Другие пишут, что виновна мама школьника, которой рассказали о ситуации по телефону, и она не приехала за своим сыном:

"Ок, учителя виноваты. Чего родители не приехали, а ребенок попал домой ночью. То есть, они даже не собирались никуда ехать. Как так можно, совсем безответственные родители"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

"Проще переложить ответственность. Ты отправляешь своего собственного ребенка в дорогу. Будь добра, проверь все, от носков, есть в чемодане, в паспорт. Читала выше пост мамы. Дали не тот паспорт. Второе. Пишет, что пропала связь с ребенком. Мой ребенок ехал бы заграницу с пополненным счетом. И, внимание, деньгами. Теми деньгами можно рассчитаться в такси, которое довезет до вокзала. Более того, я бы нашла способ доставить ребенка домой. Элементарно, такси. Дорого, но это же безопасность ребенка. О том, что ребенка оставили одного на границе самого, слов просто нет. Шапки должны улететь. Или ждет автобус, или кто-то из учителей остается. И никакая Италия не стоит здоровья, и не дай Бог, жизнь ребенка"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы "БАТЬКІВСЬКА РАДА ЛЬВІВЩИНИ"

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