Грибок навіть на книгах: на Прикарпатті знайшли причину постійних хвороб дітей

Відео: "Факти ICTV" (youtube.com)

У Прикарпатському селі Кривець Івано-Франківської області учні школи та вихованці дитячого садка, що знаходиться поруч, протягом кількох місяців дихали цвіллю. Про це повідомляють "Факти ICTV".

Батьки забили на сполох, коли діти почали постійно хворіти і кашляти, а лікарі ніяк не могли утсановить причину. Виявилося, що обидві будівлі покриті цвіллю від стін до стелі. І навіть на книжках з шкільної бібліотеки був грибок.

Місцева школа відносно нова - їй сім років, а в дитячому саду зовсім недавно зробили ремонт, на що витратили 1,5 млн гривень.

Книги, покриті цвіллю: скріншот відео "Факти ICTV" (youtube.com)

Батьки навіть не здогадувалися, в яких умовах перебували їхні діти, поки під ногами одного з них не провалилася прогнила від цвілі підлога. Діти постійно кашляли через повітря, насичене спорами грибка .

Ремонт, за словами жителів села, зроблений неправильно - немає витяжок, гідро - і пароізоляції. Керівництво дитячого садка відмовилося коментувати ситуацію. Директор заявила, що знаходиться в лікарні з гіпертонічним кризом.

Підрядники вже визнали свою провину за неякісний ремонт і обіцяють все переробити.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через керівництво школи, яке допустило "п'яну дискотеку" у своїх стінах.

До речі, нещодавно у Пекіні чоловік напав на початкову школу. Постраждало 20 дітей.

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