П'яна дискотека в школі: мережа обурена аморальною поведінкою вчителів

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Батьки звинувачують вчителів тому, що вони подають дітям поганий приклад

На святковій новорічній дискотеці в школі №38 міста Полтава дев'ятикласниця напилася так, що ледь стояла на ногах. Батьки обурюються недбальством вчителів і директора школи, які допускають подібне. Про це повідомляє організація "Батьки SOS" у Facebook.

У дописі повідомляється, що про "інцидент з п'яною школяркою" батькам розповідали діти, які бачили все на власні очі. Батьки звинувачують директора школи, а також педагогічний колектив в недогляді.

Скріншот посту "Батьки SOS" у Facebook

Також батьківська громада скаржиться на те, що вчителі часто приходять на уроки з перегаром.

"Вчителі часто приходять на уроки з перегаром або святкують так що виходять п'яні зі школи через кабінет трудового навчання. Такий приклад показують нашим дітям! Ми боїмося за життя та здоров'я наших дітей", - ідеться в дописі.

Користувачі мережі обурені ситуацією, що склалася. Вони залишили багато гнівних коментарів.

"І їжаку зрозуміло, що на шкільних дискотеках завжди знайдеться той, хто принесе алкоголь і сигарети і, при великому бажанні, траву. Кращий варіант - це не влаштовувати ніяких розважальних, танцювально-питних свят в стінах школи", - написала Maria Sizyh.

"Школа - не нічний клуб, що не несе відповідальності за поведінку відвідувачів. Якщо організовуються будь-які заходи - то вони частина навчального процесу. Питання відповідальності за безпеку дітей не обговорюється...", - прокоментував Oleg Portnoy.

"Для тих, хто радить батькам виховувати. Я наприклад, не розумію як треба виховувати щоб упередити всі випадки. Наприклад кузина розказала (теж Полтава), що вже після випуску син розказав, як вчитель хімії наливав горілку хлопцям після уроків. Виховувати можна скільки завгодно, але якщо таке відбувається в школі, то теж вплив на життя чинить", - обурилася Marina Kubitskaya.

Скріншот кометарів "Батьки SOS" у Facebook

Проте дехто з користувачів звинувачує у всьому батьків, які погано дивляться за своїми дітьми, а потім звинувачують у всьому шкільну адміністрацію.

"Правильно! Дитину зі школи виключити, батьків покарати за неналежний нагляд. Не думаю, що директор наливав, але відповідальних осіб покарати доганою", - обурилася Наталія Швайка-Репак.

"Вихованням дітей мають займатись батьки! Не перекладайте відповідальність на вчителів! Вони ж в неї не заливали горілку! І пили діти не відомо де!", - написала Оксана Самборська.

"Винні батьки, бо не навчили доньку поводитись, вчителі безсилі. Треба дивитись на сім'ю", - порадила Оксана Пісня.

Скріншот кометарів "Батьки SOS" у Facebook

Нагадаємо, раніше ми публікували поради експертів про те, як убезпечити дітей під час канікул.

Раніше ми повідомляли про поведінку знахабнівшої вчительки, що розмовляє, як "пахан".

До речі, школярів Одеської області будуть вчити по інтернету.

Відео: РБК-Україна