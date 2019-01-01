Пьяная дискотека в школе: сеть возмущена аморальным поведением учителей

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Родители обвиняют учителей в том, что они подают детям плохой пример

На праздничной новогодней дискотеке в школе №38 города Полтава девятикласница напилась так, что едва стояла на ногах. Родители возмущаются халатностью учителей и директора школы, которые допускают подобное. Об этом сообщает организация "Родители SOS" в Facebook.

В заметке сообщается, что о "инцидент с пьяной школьницей" родителям рассказывали дети, которые видели все собственными глазами. Родители обвиняют директора школы, а также педагогический коллектив в недосмотре.

Скриншот посту "Батьки SOS" в Facebook

Также родительская община жалуется на то, что учителя часто приходят на уроки с перегаром.

"Учителя часто приходят на уроки с перегаром или празднуют так, что выходят пьяные из школы через кабинет трудового обучения. Такой пример показывают нашим детям! Мы боимся за жизни и здоровье наших детей", - говорится в сообщении.

Пользователи сети возмущены ситуацией, которая сложилась. Они оставили множество гневных комментариев.

"И ежу понятно, что на школьных дискотеках всегда найдется тот, кто принесет алкоголь и сигареты и, при большом желании, траву. Лучший вариант - это не устраивать никаких развлекательных, танцевально-питейных праздников в стенах школы", - написала Maria Sizyh.

"Школа - не ночной клуб, не несет ответственности за поведение посетителей. Если организуются какие-либо мероприятия - то они часть учебного процесса. Вопрос ответственности за безопасность детей не обсуждается...", - прокомментировал Oleg Portnoy.

"Для тех, кто советует родителям воспитывать. Я например, не понимаю как надо воспитывать чтобы предотвратить все случаи. Например кузина рассказала (тоже Полтава), что уже после выпуска сын рассказал, как учитель химии наливал водку ребятам после уроков. Воспитывать можно сколько угодно, но если такое происходит в школе, то тоже влияние на жизнь оказывает", - возмутилась Marina Kubitskaya.

Скриншот комментариев "Родители SOS" в Facebook

Однако некоторые из пользователей обвиняют во всем родителей, которые плохо смотрят за своими детьми, а потом обвиняют во всем школьную администрацию.

"Правильно! Ребенка из школы исключить, родителей наказать за ненадлежащий надзор. Не думаю, что директор наливал, но ответственных лиц наказать выговором", - возмутилась Наталья Швайка-Репак.

"Воспитанием детей должны заниматься родители! Не перекладывайте ответственность на учителей! Они же в нее не заливали водку! И пили дети не известно где!", - написала Оксана Самборская.

"Виноваты родители, потому что не научили дочку вести, учителя бессильны. Надо смотреть на семью", - посоветовала Оксана Песня.

Скриншот комментариев "Родители SOS" в Facebook

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Видео: РБК-Украина