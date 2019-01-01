Как обезопасить детей во время каникул: советы экспертов

По возможности лучше не оставлять детей дома одних
Зимние каникулы украинских школьников будут продолжаться до 7 января. Полиция выпустила информационный бюллетень, где дает несколько советов, которые помогут родителям сделать пребывание на каникулах более безопасным.
Правила поведения дома:
Правила поведения на улице:
Если же вы увидели ребенка, который бродит по улице в одиночестве или в сопровождении сомнительной компании, нужно сообщить в полицию.
Безопасность детей во время каникул (facebook.com/UA.National.Police/)
Напомним, ранне мы писали о том, что сеть возмущена поведением обнаглевшей учительницы, которая разговаривает, как "пахан".
Также мы раскрывали подробности скандала, из-за которого в Харькове массово уволились учителя.
Ранее мы сообщали о том, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды.
Видео: РБК-Украина