Как обезопасить детей во время каникул: советы экспертов

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По возможности лучше не оставлять детей дома одних

Зимние каникулы украинских школьников будут продолжаться до 7 января. Полиция выпустила информационный бюллетень, где дает несколько советов, которые помогут родителям сделать пребывание на каникулах более безопасным.

Правила поведения дома:

не рекомендуется оставлять детей дома одних или с малознакомыми людьми,

нельзя пользоваться неисправными обогревателями,

дети не должны играть с пиротехникой.

Правила поведения на улице:

нужно, чтобы на детской верхней одежде были "фликеры" - нашивки из специального светоотражающего материала,

при переходе через дорогу необходимо держать ребенка за руку,

расскажите ребенку, что на дороге нельзя пользоваться наушниками и смотреть гаджеты,

проведите с ребенком беседу об опасности разговора с незнакомыми людьми.

Если же вы увидели ребенка, который бродит по улице в одиночестве или в сопровождении сомнительной компании, нужно сообщить в полицию.

Безопасность детей во время каникул (facebook.com/UA.National.Police/)

Напомним, ранне мы писали о том, что сеть возмущена поведением обнаглевшей учительницы, которая разговаривает, как "пахан".

Также мы раскрывали подробности скандала, из-за которого в Харькове массово уволились учителя.

Ранее мы сообщали о том, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды.

Видео: РБК-Украина