ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Как обезопасить детей во время каникул: советы экспертов

STYLERЖизнь    01.01.2019 - 13:45
Как обезопасить детей во время каникул: советы экспертов
Иллюстративное фото: pixabay.com

По возможности лучше не оставлять детей дома одних

Зимние каникулы украинских школьников будут продолжаться до 7 января. Полиция выпустила информационный бюллетень, где дает несколько советов, которые помогут родителям сделать пребывание на каникулах более безопасным.

Правила поведения дома:

  • не рекомендуется оставлять детей дома одних или с малознакомыми людьми,
  • нельзя пользоваться неисправными обогревателями,
  • дети не должны играть с пиротехникой.

Правила поведения на улице:

  • нужно, чтобы на детской верхней одежде были "фликеры" - нашивки из специального светоотражающего материала,
  • при переходе через дорогу необходимо держать ребенка за руку,
  • расскажите ребенку, что на дороге нельзя пользоваться наушниками и смотреть гаджеты,
  • проведите с ребенком беседу об опасности разговора с незнакомыми людьми.

Если же вы увидели ребенка, который бродит по улице в одиночестве или в сопровождении сомнительной компании, нужно сообщить в полицию.

Как обезопасить детей во время каникул: советы экспертов

Безопасность детей во время каникул (facebook.com/UA.National.Police/)

Напомним, ранне мы писали о том, что сеть возмущена поведением обнаглевшей учительницы, которая  разговаривает, как "пахан".

Также мы раскрывали подробности скандала, из-за которого в Харькове массово уволились учителя.

Ранее мы сообщали о том, что мать оставила троих малолетних детей дома без еды.

Видео: РБК-Украина

Важна каждая гривна: мальчик с редкой болезнью нуждается в помощи Планируем следующего: откровения женщины, недавно родившей 18-го ребенка (видео)
Новости Украины детишколаканикулы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь