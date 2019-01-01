Як убезпечити дітей під час канікул: поради експертів

По можливості краще не залишати дітей вдома одних
Зимові канікули українських школярів триватимуть до 7 січня. Поліція випустила інформаційний бюлетень, де дає кілька порад, які допоможуть батькам зробити перебування на канікулах більш безпечним.
Правила поведінки вдома:
Правила поведінки на вулиці:
Якщо ж ви побачили дитину, яка блукає по вулиці на самоті або в супроводі сумнівної компанії, потрібно повідомити в поліцію.
Безпека дітей під час канікул (facebook.com/UA.National.Police/)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа обурена поведінкою знахабнілою вчительки, яка розмовляє, як "пахан".
Також ми розкривали подробиці скандалу, з-за якого у Харкові масово звільнилися вчителі.
Раніше ми повідомляли про те, що мати залишила трьох малолітніх дітей вдома без їжі.
Відео: РБК-Україна