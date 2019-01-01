Як убезпечити дітей під час канікул: поради експертів

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По можливості краще не залишати дітей вдома одних

Зимові канікули українських школярів триватимуть до 7 січня. Поліція випустила інформаційний бюлетень, де дає кілька порад, які допоможуть батькам зробити перебування на канікулах більш безпечним.

Правила поведінки вдома:

не рекомендується залишати дітей вдома одних або з малознайомими людьми,

не можна користуватися несправними обігрівачами,

діти не повинні грати з піротехнікою.

Правила поведінки на вулиці:

потрібно, щоб на дитячому верхньому одязі були "флікери" - нашивки зі спеціального світловідбивного матеріалу,

при переході через дорогу необхідно тримати дитину за руку,

розкажіть дитині, що на дорозі не можна користуватися навушниками і дивитися гаджети,

проведіть з дитиною бесіду про небезпеку розмови з незнайомими людьми.

Якщо ж ви побачили дитину, яка блукає по вулиці на самоті або в супроводі сумнівної компанії, потрібно повідомити в поліцію.

Безпека дітей під час канікул (facebook.com/UA.National.Police/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа обурена поведінкою знахабнілою вчительки, яка розмовляє, як "пахан".

Також ми розкривали подробиці скандалу, з-за якого у Харкові масово звільнилися вчителі.

Раніше ми повідомляли про те, що мати залишила трьох малолітніх дітей вдома без їжі.

Відео: РБК-Україна