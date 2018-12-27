Мать оставила троих малолетних детей дома без еды

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Дети жили среди грязи и испражнений двух бойцовских собак

В одном из домов Одесской области 26-летняя горе-мать оставила без еды и в ужасных бытовых условиях трех малолетних детей. Их отправили на восстановление в реабилитационный центр. Об этом сообщила "Нацполіція".

По информации Измаильского отдела полиции в Одесской области, событие произошло в селе Сафьяны Измаильского района. Первым подняло тревогу руководство садика, который дети не посещали уже больше месяца - когда проверяющим не открыли дверь - они обратились в полицию.

Здесь жило трое маленьких детей (фото: od.npu.gov.ua)

В доме находился сожитель женщины, который так и не смог объяснить, где находится "мать". В одной из комнат среди вещей полицейские обнаружили трех малышей в возрасте 1, 4 и 5 лет.

Дети были очень запущенные - грязные, со вшами и сыпью на теле. По их словам за день они ничего не ели. Повсюду царил бардак и антисанитария, а также испражнения двух больших собак, которые тоже находились в доме.

Старшая девочка подошла к женщине-полицейскому и сказала, что у нее в голове "тараканы очень чешутся".

За невыполнение родительских прав полицейские составили на горе-мать три протокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы публиковали новость о том, что в элитном санатории Львовской области отравились 12 детей.

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