Мати залишила трьох малолітніх дітей вдома без їжі

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Діти жили серед бруду і випорожнень двох бійцівських собак

В одному з будинків Одеської області 26-річна горе-мати залишила без їжі і в жахливих побутових умовах трьох малолітніх дітей. Їх відправили на відновлення в реабілітаційний центр. Про це повідомила "Нацполіція".

За інформацією Ізмаїльського відділу поліції в Одеській області, подія сталася в селі Сафяни Ізмаїльського району. Першим підняло тривогу керівництво садочка, який діти не відвідували вже більше місяця - коли перевіряючим не відкрили двері - вони звернулися в поліцію.

Тут жило троє маленьких дітей (фото: od.npu.gov.ua)

В будинку знаходився співмешканець жінки, який так і не зміг пояснити, де знаходиться "мати". В одній з кімнат серед речей поліцейські виявили трьох малюків у віці 1, 4 і 5 років.

Діти були дуже запущені - брудні, з вошами і висипом на тілі. За їх словами, за день вони нічого не їли. Всюди панував безлад і антисанітарія, а також випорожнення двох великих собак, які теж знаходилися в будинку.

Старша дівчинка підійшла до жінки-поліцейського і сказала, що у неї в голові "таргани дуже сверблять".

За невиконання батьківських прав поліцейські склали на горе-мати три протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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