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Грибок даже на книгах: на Прикарпатье нашли причину постоянных болезней детей

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 13:57

Видео: "Факты ICTV" (youtube.com)

В Прикарпатском селе Кривец Ивано-Франковской области ученики школы и воспитанники детского сада, находящегося рядом, на протяжении нескольки месяцев дышали плесенью. Об этом сообщают "Факты ICTV".

Родители забили тревогу, когда дети начали постоянно болеть и кашлять, а врачи никак не могли утсановить причину. Оказалось, что оба здания покрыты плесенью от стен до потолка. И даже на книгах из школьной библиотеки был грибок.

Местная школа относительно новая - ей семь лет, а в детском саду совсем недавно сделали ремонт, на что потратили 1,5 млн гривен.

Грибок даже на книгах: на Прикарпатье нашли причину постоянных болезней детей

Книги, покрытые плесенью: скриншот видео "Факты ICTV" (youtube.com)

Родители даже не догадывались, в каких условиях пребывали их дети, пока под ногами одного из них не провалился прогнивший от плесени пол. Дети постоянно кашляли из-за воздуха, насыщеного спорами грибка .

Ремонт, по словам жителей села, сделан неправильно - нет вытяжек, гидро- и пароизоляции. Руководство детского сада отказалось комментировать ситуацию. Директор заявила, что находится в больнице с гипертоническим кризом.

Подрядчики уже признали свою вину за некачественный ремонт и обещают все переделать.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за руководства школы, допустившего "пьяную дискотеку" в своих стенах.

Кстати, недавно в Пекине мужчина напал на начальную школу. Пострадало 20 детей.

Ранее мы публиковали новость о скандале с учительницей полтавской школы, которая разговаривает, как "пахан".

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