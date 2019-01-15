"Как на зоне": администрация школы установила сейф для гаджетов и выдает их по расписанию

Коллаж РБК-Украина

Таким образом педагоги решили мотивировать учеников к учебе

В соцсетях разгорелся нешуточный скандал из-за предложения дирекции одной из украинских школ хранить смартфоны и другие гаджеты учеников во время занятий в специально установленном для этого сейфе. Об этом сообщил ресурс "Батьки SOS" Facebook. Публикация набрала уже более тысячи комментариев.

Скриншот поста: facebook.com/Батьки SOS

Один из родителей опубликовал фото "разрешительного листка", который принес его ребенок домой. В нем школа просит дать согласие на хранение гаджета ребенка в сейфе, который уже установили в классе. Родители ребенка возмущены тем, что не смогут связаться с ним в случае экстренной ситуации.

Администрация оправдывает это тем, что гаджеты отвлекают детей от занятий и нарушают учебный процесс. При этом дирекция не забыла упомянуть, что школа все же "не несет ответственности за сохранность личных вещей".

Фото: facebook.com/Батьки SOS

Некоторые пользователи все же поддерживают такую инициативу педагогов. Многие возмущены тем, что в современном обществе технологии нужно использовать, чтобы помогать обучению и пора уже отойти от "совковых методов".

"Я бы не подписывала, маразм какой то. Наверняка такая идея придумана педагогом предпенсионного возраста", - выступила против Людмила Глушак.

"Интересно, ручки и тетради тоже забрать? Я к примеру знаю не малое количество игр. Ещё под монотон учительского голоса любил рисовать", - вспомнил Дмитрий Попович.

"Не понимаю тех людей, которые упорно не хотят идти в ногу со временем и пишут, что вот мы когда-то обходились без того или иного. Простите, когда-то и электричества не было и люди свечами обходились и выжили. Давайте тогда и от ножа и вилки откажемся, когда-то не было и их ", - написала Юлианна Кривицкая.

"Какой бред. Дети не хотят учиться: давайте заберем телефоны, зашторим окна и попривязуем к табуреткам, вдруг поможет", - возмутилась Inna Tynenko.

Странно, что никого не волнует то, что школа не несет ответственности за сохранность электронных приборов учеников! То есть кто-то возьмет чужой телефон, а потом "мы тут не причем, вы подписали бумажку"!", - возмутилась Nastena Shatkovskaya

"Если бы не наша глупость, бедность и упоротисть в масштабах страны, эти гаджеты уже давно помогали бы процессу, и не было бы конфликта между школой, оставшейся в прошлом, и жизнью", - написала Ирина Тимошенко.

Скриншот комментариев: facebook.com/Батьки SOS

Кое-кто даже высказался, что только на зонах телефон выдают по расписанию. Есть же и ретрограды, которые пишут о том, мол, "как мы раньше жили без телефонов".

"Видимо только на зоне мобильные телефоны по расписанию выдают", - написала Alina Pavchyk.

"А как Вас мама в школе искала? Кому и куда звонила? Как-то же раньше ходили без телефонов...И в школу и на кружки и на дискотеки до утра... И ничего...", -возмутилась Анюта Мищерская-Межинская.

"Я поддерживаю такое начинание", - написала Наталія Британь.

"Идея супер, мне такое во всех школах надо делать, есть перерывы или время после уроков для гаджетов. Вы хоть сами задумывались, что когда вы активно сидите в телефоне, какая-то другая информация вами не воспринимается, я уже молчу о детях", - согласилась Nataliya Baschenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/Батьки SOS

Недавно мы сообщали о том, что в Белой Церкви (Киевская область) дети подвергаются буллингу со стороны администрации из-за "неправильной" школьной формы.

Также мы писали о том, что скандал с учеником, которого высадили и оставили на морозе во время поездки на экскурсию в Италию получил продолжение.

Видео: РБК-Украина