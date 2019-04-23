Хоч би тапочки наділа: у Дніпрі гола жінка пройшлася по місту (фото, відео)

Гола жінка в Дніпрі (фото: колаж РБК-Україна)

У Дніпрі в об'єктиви камер попалася жінка, яка вдень на вулиці була повністю голою

Гола жінка спокійно прогулялася по вулицях Дніпра. Її помітили, коли вона йшла по вулиці Космічній обласного центру. Про це повідомляє група "Ж/м Перемога 1-6, Дніпро" у Facebook.

В мережі таку відвертість мало хто оцінив. Користувачі скаржилися на те, що недобре з неідеальною фігурою ходити по місту повністю роздягненою. Деякі зазначили, що ще не Хеллоуїн, щоб можна було так ходити в костюмі Єви.

Гола жінка в Дніпрі (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)

Хтось навіть упізнав у цій жінці свою вчительку географії, але насправді чи це була вона - ми не знаємо. При цьому у багатьох є припущення, що жінка могла просто з кимось посперечатися і їй довелося ось так вийти до людей вдень.

По Днепру гуляла голая женщина: появилось видео Весна - время тепла, сумасшествия и бодипозитива. Все паблики в Facebook твердят, что нужно выходить из зоны комфорта, разбивать стереотипы, забивать на рамки и любить себя такими, какие мы есть. Поэтому сегодня одна из жительниц Днепра решила все таки прислушаться ко всем этим советам и выйти на улицу совершенно голой. Опубліковано Информатор Вівторок, 23 квітня 2019 р.

Гола жінка у Дніпрі (відео: facebook.com/informator.dp.ua)

Було безліч і інших коментарів:

Хоч би тапочки наділа, не травень місяць все ж...

Ну, напевно, ми вже в Європі, якщо таке бачимо;

Треба дівчатам такий флешмоб по місту запустити;

Весна прийшла;

Їй повідомили, що за тарифи президент не відповідає...

Так, глобальне потепління позначається!

Найбільше підходить, що поставила не на того президента

Йшла Пороху сказати: "Дякую";

Псих бригаду ніхто не здогадався викликати?

Загубилася країнами. Ще до речі погода не дуже для таких прогулянок;

Весняне загострення;

А мені подобається і не жарко;

Картковий борг?

Відкрила сезон без колготок.

Нагадаємо, що в Дніпрі дорослий чоловік втрутився в конфлікт підлітків і побив ногами одного з них.

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