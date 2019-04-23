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Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 21:01
Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)
Голая женщина в Днепре (фото: коллаж РБК-Украина)

В Днепре в объективы камер попалась женщина, которая днем на улице была полностью обнаженной

Голая женщина спокойно прогулялась по улицам Днепра. Ее заметили, когда она шла по улице Космической областного центра. Об этом сообщает группа "Ж/м Победа 1-6, Днепр" в Facebook.

В сети такую откровенность мало кто оценил. Пользователи жаловались на то, что нехорошо с неидеальной фигурой ходить по городу полностью раздетой. Некоторые отметили, что еще не Хэллоуин, чтобы можно было так расхаживать в костюме Евы.

Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)Хоть бы тапочки надела: в Днепре голая женщина прошлась по городу (фото, видео)

Голая женщина в Днепре (фото: facebook.com/groups/gm.pobeda)

Кто-то даже узнал в этой женщине свою учительницу по географии, но на самом деле была ли это она - мы не знаем. При этом у многих есть предположение, что женщина могла просто с кем-то поспорить и ей пришлось вот так вот выйти к людям днем.

 
По Днепру гуляла голая женщина: появилось видео

Весна - время тепла, сумасшествия и бодипозитива. Все паблики в Facebook твердят, что нужно выходить из зоны комфорта, разбивать стереотипы, забивать на рамки и любить себя такими, какие мы есть. Поэтому сегодня одна из жительниц Днепра решила все таки прислушаться ко всем этим советам и выйти на улицу совершенно голой.

Опубліковано Информатор Вівторок, 23 квітня 2019 р.

Голая женщина в Днепре (видео: facebook.com/informator.dp.ua)

Было множество и других комментариев:

  • Хоть бы тапочки надела, не май месяц все же…
  • Ну, наверное, мы уже в Европе раз такое видим;
  • Надо девушкам такой флешмоб по городу запустить;
  • Весна пришла;
  • Ей сообщили, что за тарифы президент не отвечает...
  • Да, глобальное потепление сказывается!
  • Больше всего подходит, что поставила не на того президента
  • Шла Пороху сказать: "Дякую";
  • Псих бригаду никто не сообразил вызвать?
  • Потерялась странами. Еще кстати погода не очень для таких прогулок;
  • Весеннее обострение;
  • А мне нравится и не жарко;
  • Карточный долг?
  • Открыла сезон без колготок.

Напомним, что в Днепре взрослый мужчина вмешался в конфликт подростков и избил ногами одного из них.

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