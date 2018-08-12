Хотів зґвалтувати 8-річну дівчинку на очах у її брата: під Києвом спіймали педофіла

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Копи" затримали 36-річного злочинця в кукурудзяному полі

В селі Дрозди Білоцерківського району Київської області поліція затримала педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою.

Як розповіли правоохоронці, вдень 11 серпня 28-річна матір з двома дітьми пішла в магазин. Там вона познайомилася з чоловіком і вживала з ним алкогольні напої. Потім 36-річний злочинець пішов до будинку разом з її дітьми, які показували йому дорогу. А жінка повернулася в магазин, щоб купити сигарети.

Коли вона повернулася додому, почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.

"Зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи під приводом, що ніби вони йдуть до водойми купатись. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав", - розповіли в поліції.

Під Києвом затримали педофіла (фото: npu.gov.ua)

Мати одразу ж зателефонувала в поліцію, описала прикмети педофіла і напрямок, куди він втік. "Копи" спрацювали професійно і злагоджено. Вже через кілька годин затримали ґвалтівника в кукурудзяному полі, де він переховувався.

Потерпілій дівчинці медики надали кваліфіковану допомогу. Зараз з нею працюють фахівці-психологи. 8-річна Аліна, в свою чергу, зробила подарунок поліцейським - намалювала ось такий малюнок:

Дівчинка зробила подарунок "копам" (фото: npu.gov.ua)

"Це маленька подяка від великого дитячого серця", - сказали правоохоронці.

Раніше Styler писав про те, що під Києвом двоє нелюдів зґвалтували неповнолітню.

Відео: РБК-Україна