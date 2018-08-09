Заманили в квартиру: под Киевом двое нелюдей изнасиловали несовершеннолетнюю

Коллаж: РБК-Украина

Правоохранителям удалось задержать преступников

В Броварах под Киевом двое нелюдей изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

О преступлении в полиции узнали из звонка из медицинского учреждения, куда обратилась потерпевшая.

Как рассказала несовершеннолетняя девушка, вечером визуально знакомый мужчина заманил ее в квартиру. Там бедную закрыли двое мужчин и насиловали ее до утра.

Фото: kv.npu.gov.ua

За два часа после вызова правоохранители установили личности преступников и их местонахождение. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

Фото: kv.npu.gov.ua

В настоящее время подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

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