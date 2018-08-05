Батько зґвалтував хвору на ДЦП доньку на очах її брата

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У поліцію звернувся брат постраждалої

В одному з міст України батько на очах у сина зґвалтував власну 15-річну доньку, яка з дитинства хворіє на ДЦП. Про це повідомив перший заступник начальника Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора вночі, 4 серпня, оператору 102 зателефонував юний хлопчина і повідомив, що батько ґвалтує його 15-річну сестру, яка є інвалідом дитинства з діагнозом ДЦП", - сказав він.

Більш того, Аброськін уточнив, що чоловік 1978 року народження, вже затриманий. Зараз з місця злочину вилучають докази.

"Що буде далі? Суд, відсидить цей або інший покидьок, вийде, нова сім'я і знову зґвалтоване життя дитини... Тому що через п'ять або десять років він вже нікому не буде відомим, як гвалтівник дітей. Мабуть, щось сталося в природі, але не можу інакше пояснити, чому навіть після такого розголосу інформації про необхідність створення реєстру статевих злочинців, посилення покарання за статеві злочини проти дітей, ці покидьки продовжують ґвалтувати неповнолітніх. Чомусь вони впевнені, що цього не станеться", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 48-річний чоловік зґвалтував 75-річну пенсіонерку.

Як ми писали раніше, під Черкасами ром зґвалтував на кладовищі дівчину.

Також повідомлялося, київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру 35-річному чоловіку, який згвалтувавши 15-річну школярку.

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