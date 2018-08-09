Заманили в квартиру: під Києвом двоє нелюдів зґвалтували неповнолітню

Правоохоронцям вдалося затримати злочинців
В Броварах під Києвом двоє нелюдів зґвалтували 16-річну дівчину. Про це передає прес-служба поліції регіону.
Про злочин в поліції дізналися зі дзвінка з медичного закладу, куди звернулась потерпіла.
Як розповіла неповнолітня дівчина, ввечері візуально знайомий чоловік заманив її у квартиру. Там бідолашну закрили двоє чоловіків і ґвалтували її до ранку.
Фото: kv.npu.gov.ua
За дві години після виклику правоохоронці встановили особи злочинців та їхнє місцезнаходження. Ними виявилися двоє чоловіків 27-річного віку.
Фото: kv.npu.gov.ua
Наразі нелюдів помістили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі.
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